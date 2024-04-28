İlçe ilçe dolaşıp tamirat yaparak geçimini sağlıyor
Sakarya’da seyyar demircilik yapan 51 yaşındaki adam, Akyazı ve Hendek ilçelerinin mahallelerinde kurduğu tezgahta vatandaşlara hizmet veriyor.
Dede ve babasından kalma demircilik mesleğini 40 yıldır sürdüren 51 yaşındaki Yılmaz Yanık, Sakarya’nın Akyazı ve Hendek ilçelerinin mahallelerinde kurduğu seyyar tezgahta sürdürüyor. Çırağı olmadığı için eşiyle işini icra eden yanık, mahalle sakinlerinin gereçlerini tamirat ve tadilat yaparak elde ettiği kazançla geçimini sağlıyor. Eşine melekte yardımcı olan Songül Yanık, “Eşime yardım ediyorum, akşam saatlerinde ise evimize gidiyoruz. Çok yoğun olduğu zamanlar da ise kalıyoruz hatta şuan çok yoğun bir zaman ve kalmak zorundayız. İyi ve kötü insanlarla karşılaşıyoruz ama çok şükür bir sıkıntımız yok” dedi.
“MAHALLELERE TEZGAH KURARAK GEÇİMİMİZİ SAĞLIYORUZ”
11 yaşında dedesinden ve babasından öğrendiği mesleği devam ettiren Yılmaz Yanık, “Bu bize dede ve babadan kalma bir mesleğimiz. Mahalleleri gezerek vatandaşların bağ ve bahçede kullandığı kazma, çapa, tırmık gibi gereçlerin tamiratını yapıyoruz. Mahallelere tezgah kurarak geçimimizi sağlıyoruz. Eşim bana yardımcı oluyor, ikili bir şekilde mesleği yapıyoruz. Vatandaşlar benden memnun bende onlardan memnunum neticede onların işini yapıyoruz. İyi, kötü paramızı kazanıp geçimimizi sağlıyoruz” diye konuştu.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.