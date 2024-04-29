Spor salonuna giderken ölümden döndü
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde spor salonuna gittiği sırada otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yola savruldu. Sürücü koruyucu ekipmanı ve kaskı sayesinde hafif sıyrıklarla kurtulurken, kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.
Spor salonuna gitmek için Maşukiye-Sapanca Yolu'nu kullanan sürücü Furkan Köroğlu (23) idaresindeki motosiklet, emniyet şeridinde otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Köroğlu savruldu. Furkan Köroğlu, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gencin koruyucu ekipmanı ve kaskı sayesinde hafif sıyrıklarla atlattığı kaza anı, anbean motosiklette bulunan kameraya kaydedildi.
"Hiçbir ekipmanımı takmayı ihmal etmedim"
Yaşananları anlatan Furkan Köroğlu, "Dün spor salonuna gidiyordum. Her ne kadar bildiğim bir yol olsa da hiçbir ekipmanımı takmayı ihmal etmedim. Emniyet şeridinde durmuştum. Oradan çıkarken araç bana dikkat etmedi. Normalde tabii ki emniyet şeridini kullanmamız gerekiyor. Sürücü arkadaştan da şikayetçi değilim. Dikkati dağılmış olabilir. Benim de sağlık durumumda problem yok. Ufak tefek çizikler var. Şuan gayet iyiyim. Herhangi bir problemim yok" dedi.
Motosiklet sürücülerinin trafikte zaman zaman sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Köroğlu, "Büyük araçlar motosiklet sürücülerini göremeyebiliyor. Bizde motosikleti normal araç gibi kullanamıyoruz. Soldan geçtiğimiz zaman sıkıştırabiliyorlar, trafik ışıklarında durduğumuzda arkadan vurabiliyorlar. Araçların bize daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Motosiklet ile düz yolda giderken önüme atlayıp, 'Seni görmedim' diyen sürücüleri bile gördüm. O yüzden bu konuya herkesin dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.
Kaynak: İHA
ŞÖFÖR VE DEPO GÖREVLİSİ ARANIYOR
Kullar yolunda yer alan şirketimize,Gıda Üretimde çalıştırılmak üzere, Kocaeli içinde yer alan şubelerimize ürün sevkiyatı yapacak 40 yaşını aşmamış,...
AVM TEKNİK PERSONELİ ARANIYOR
Elektrik veya mekanik bölümlerinden mezun, ilgili alanlardan ustalık-kalfalık belgesi sahibi, hizmet sektöründe deneyimli, iletişimi güçlü, "AVM TE...
BAŞOL ET IZGARACI ARIYOR
Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 533 348 88 71
ARS ARITMA ÇELİK ELEMANLAR ARIYOR
Çelik Konst. Fabrikamızda çalışacak ; *İMALAT USTASI , *GAZALTI KAYNAKÇILARI, *TESTERE KESİM, ÇELİK İŞİNDE YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. ARS ARI...
YEMEK FİRMASI PERSONEL ARIYOR
Başiskele Vezircifliği’nde bulunan yemek firmamıza, EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI BAYAN eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44
OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR
Derince 60 Evler’de bulunan kıraathane Engin’de çalışacak OCAKÇI VE GARSON alınacaktır. Yevmiye 750 TL. Tel: 0532 696 06 13
OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR
Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29
* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
İZMİTLİ - bende motor kullanıyorum ama sağdan hiç geçmem
Derdo - Karaylları Trafik Kanununun ilgili maddesi derki;önündeki aracı sollama yaparken sağdan değil,sol şeridi kullan der.Bunu bilmeden trafiğe çıkan bir sürü motor kullanan arkadaş var malesef çoğu da bu şekilde kaza yapmakta.Motorcu arkadaşlar hele ki sizin için risk daha büyük,neden derseniz araçlar genelde sağ şeride geçerken çoğu sağ aynaya pek bakmazlar bu da size denk gelir kaza yaparsınız.
Derinceli - Kardeş geçmiş olsun .
Bilmeni siterimki aynı durumu arkandan gelen bir araç ile de yaşama ihtimalin çok yüksek. Video nun başında görülüyorki AYNALARIN kapalı . İstediğin kadar ekipman olsun önce kurallara uymalısın.
Bende motor kullanıyorum ne o süratlarda araba sağlıyorum nede aynalarım kapalı geziyorum. Bu gibi durumda yorumlardaki gibi herkes motorcuları aynı kefeye koyup söyleniyor. Dikkat edelim lütfen
A - malesef mototcu arkadaş hatalı
Yahyakaptan - Kocaeli. Trafik. Ekiplerinden. Ricam. Motor. Kulanan. Arkadaşlar. Denetleme. Yapılsın. Bu. Gibi. Kazalar. Artacaktır önlem. Alınması. Lazim
Salih - Kardeş sağdan araç geçilmemeli soldan geçmelisin. Kusurlusun malesef.. Geçmiş olsun...Allah beterinden saklasın..
SANAYİ - emniyet şeridinden gitmeyeceksin aslan parçası
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.