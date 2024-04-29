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Spor salonuna giderken ölümden döndü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde spor salonuna gittiği sırada otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yola savruldu. Sürücü koruyucu ekipmanı ve kaskı sayesinde hafif sıyrıklarla kurtulurken, kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Spor salonuna giderken ölümden döndü
Spor salonuna giderken ölümden döndü
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Spor salonuna gitmek için Maşukiye-Sapanca Yolu'nu kullanan sürücü Furkan Köroğlu (23) idaresindeki motosiklet, emniyet şeridinde otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Köroğlu savruldu. Furkan Köroğlu, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gencin koruyucu ekipmanı ve kaskı sayesinde hafif sıyrıklarla atlattığı kaza anı, anbean motosiklette bulunan kameraya kaydedildi.

Spor salonuna giderken ölümden döndü

"Hiçbir ekipmanımı takmayı ihmal etmedim"

Yaşananları anlatan Furkan Köroğlu, "Dün spor salonuna gidiyordum. Her ne kadar bildiğim bir yol olsa da hiçbir ekipmanımı takmayı ihmal etmedim. Emniyet şeridinde durmuştum. Oradan çıkarken araç bana dikkat etmedi. Normalde tabii ki emniyet şeridini kullanmamız gerekiyor. Sürücü arkadaştan da şikayetçi değilim. Dikkati dağılmış olabilir. Benim de sağlık durumumda problem yok. Ufak tefek çizikler var. Şuan gayet iyiyim. Herhangi bir problemim yok" dedi.

Motosiklet sürücülerinin trafikte zaman zaman sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Köroğlu, "Büyük araçlar motosiklet sürücülerini göremeyebiliyor. Bizde motosikleti normal araç gibi kullanamıyoruz. Soldan geçtiğimiz zaman sıkıştırabiliyorlar, trafik ışıklarında durduğumuzda arkadan vurabiliyorlar. Araçların bize daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Motosiklet ile düz yolda giderken önüme atlayıp, 'Seni görmedim' diyen sürücüleri bile gördüm. O yüzden bu konuya herkesin dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Spor salonuna giderken ölümden döndü
Spor salonuna giderken ölümden döndü
Spor salonuna giderken ölümden döndü
Spor salonuna giderken ölümden döndü
Spor salonuna giderken ölümden döndü

Kaynak: İHA

# VAR, HER, araç

29 Nis 2024 - 09:35 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
07

İZMİTLİ - bende motor kullanıyorum ama sağdan hiç geçmem

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 16:06
06

Derdo - Karaylları Trafik Kanununun ilgili maddesi derki;önündeki aracı sollama yaparken sağdan değil,sol şeridi kullan der.Bunu bilmeden trafiğe çıkan bir sürü motor kullanan arkadaş var malesef çoğu da bu şekilde kaza yapmakta.Motorcu arkadaşlar hele ki sizin için risk daha büyük,neden derseniz araçlar genelde sağ şeride geçerken çoğu sağ aynaya pek bakmazlar bu da size denk gelir kaza yaparsınız.

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 11:47
05

Derinceli - Kardeş geçmiş olsun .

Bilmeni siterimki aynı durumu arkandan gelen bir araç ile de yaşama ihtimalin çok yüksek. Video nun başında görülüyorki AYNALARIN kapalı . İstediğin kadar ekipman olsun önce kurallara uymalısın.

Bende motor kullanıyorum ne o süratlarda araba sağlıyorum nede aynalarım kapalı geziyorum. Bu gibi durumda yorumlardaki gibi herkes motorcuları aynı kefeye koyup söyleniyor. Dikkat edelim lütfen

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 11:34
03

Yahyakaptan - Kocaeli. Trafik. Ekiplerinden. Ricam. Motor. Kulanan. Arkadaşlar. Denetleme. Yapılsın. Bu. Gibi. Kazalar. Artacaktır önlem. Alınması. Lazim

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 11:18
02

Salih - Kardeş sağdan araç geçilmemeli soldan geçmelisin. Kusurlusun malesef.. Geçmiş olsun...Allah beterinden saklasın..

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 11:14
01

SANAYİ - emniyet şeridinden gitmeyeceksin aslan parçası

Yanıtla . 21Beğen . 2Beğenme 29 Nisan 10:08
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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