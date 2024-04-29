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İtfaiyeden sincap kurtarma operasyonu

Kocaeli'de 2 duvar arasına sıkışan sincap itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sincap kurtarılarak doğaya salındı.

İtfaiyeden sincap kurtarma operasyonu
İtfaiyeden sincap kurtarma operasyonu
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Kartepe ilçesi Balaban Mahallesi Seymenbaşı Caddesi yakınlarında sesler duyan vatandaşlar, sesin olduğu yöne doğru gitti. 2 duvar arasına sıkışan sincabı gören vatandaşlar kendi imkanları ile çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine durum Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sincabı uzun uğraşlar neticesinde sıkıştığı yerden çıkararak tekrardan doğaya saldı.

İtfaiyeden sincap kurtarma operasyonu
İtfaiyeden sincap kurtarma operasyonu
İtfaiyeden sincap kurtarma operasyonu
İtfaiyeden sincap kurtarma operasyonu
İtfaiyeden sincap kurtarma operasyonu

Kaynak: İHA

# Kocaeli, Büyükşehir

29 Nis 2024 - 10:58 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş --- Okunma

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İtfaiyeden sincap kurtarma operasyonu mask
İtfaiyeden sincap kurtarma operasyonu

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