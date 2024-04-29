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Kocaeli Şehir Hastanesi’nin birinci yılı kutlandı: “2 milyondan fazla muayene gerçekleştirdik”

Kocaeli Şehir Hastanesi açılışının birinci yıl dönümü için kutlama etkinliği gerçekleşti. Etkinlikte katılımcılarla bir yıllık faaliyetler hakkında bilgi veren Şehir Hastanesi Başhekimi Bahri Elmas, “Şehir hastanemizde 1 yılda 2 milyondan fazla muayene gerçekleştirdik. Bunun dışında hastanemizde bulunan 63 ameliyathanede 55 bin ameliyat yaptık.” dedi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Kocaeli Şehir Hastanesi’nin birinci yılı kutlandı: “2 milyondan fazla muayene gerçekleştirdik”
Kocaeli Şehir Hastanesi’nin birinci yılı kutlandı: “2 milyondan fazla muayene gerçekleştirdik”
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KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ 1 YILDIR HİZMET VERİYOR

Kocaeli’de yapılmasına karar verildikten sonra 2013 yılında ihalesi yapılan, 2015 yılında inşaatı başlayan hastanenin yapımı 8 yıl sürmüştü. Kocaeli Şehir Hastanesi, 3 Nisan 2023 tarihinde hasta kabulüne başladı. Hastanenin resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Nisan tarihinde düzenlenen programla gerçekleştirmişti. Hastanenin açılışının 1. yıl dönümü için kutlama programı yapıldı.

Kocaeli Şehir Hastanesi’nin birinci yılı kutlandı: “2 milyondan fazla muayene gerçekleştirdik”

ŞEHİR HASTANESİNDE BİRİNCİ YIL KUTLAMASI: Kocaeli Şehir Hastanesi’nin açılışının 1. yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı. Kent protokolü ve hastane çalışanlarının katıldığı kutlama programında protokol konuşmaları sonrasında kutlama için pasta kesimi gerçekleşti.

ŞEHİR HASTANESİNDE HİZMETTE 1. YIL KUTLANDI

Kocaeli Şehir Hastanesi açılışının 1. yıl dönümü kutlama etkinliği Şehir Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kutlama programında Vali Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Şehit Hastanesi Başhekimi Bahri Elmas, KOÜ Tıp Fakültesi Dekanı Alpaslan Kuş, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan,, GEBKİM Yönetim Kurulu Üyesi Zümran Aracı, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, doktorlar, hastane çalışanları katıldı.

 

Kocaeli Şehir Hastanesi’nin birinci yılı kutlandı: “2 milyondan fazla muayene gerçekleştirdik”

BAHRİ ELMAS: Şehir Hastanesi Başhekimi Bahri Elmas gerçekleşen programda hastanenin 1 yıllık faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Elmas, 1 yılda 2 milyon üzerinde hastanın muayene edildiği ve 63 ameliyathanede 55 bin ameliyat gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.

2038 YILINDA BAKANLIĞA TESLİM EDİLECEK

Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimi Bahri Elmas, konuşmasında hastanenin bir yıllık faaliyetleri hakkında bilgilere vererek şunları söyledi: “18 Şehir Hastanesinden bir tanesi de şu an da içinde bulunduğumuz Kocaeli Şehir Hastanemiz. Bu süre zarfında Büyükşehir Belediyemiz ve Ulaştırma Bakanlığımızın katkıları ile tramvay ile de ulaşım imkanı sunuluyor. Şehir Hastanelerinin finansmanın bulunması, inşaatının başlaması ve bir süre işletilmesi ardından devlete teslim edilmesi ile gerçekleşen bir süreç. İşletme dönemi 15 -20 yıllık bir dönemi kapsıyor. Tesisler bu sürenin ardından Sağlık Bakanlığı’na teslim ediliyor. Kocaeli Şehir Hastanemizin de 2038 yılında Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmesi bekleniyor.

 

Kocaeli Şehir Hastanesi’nin birinci yılı kutlandı: “2 milyondan fazla muayene gerçekleştirdik”

2 MİLYON ÜZERİNDE HASTAMIZI MUAYENE ETTİK

Kocaeli Şehir Hastanesi olarak bugün itibariyle 643 hekim, 1070 ebe- hemşire, 110 lisansiyer, 1029 kamu, 1347 firma çalışanı olmak üzere 4 bin üzeri çalışan ile hastalarımıza hizmet veriyoruz. Şehir Hastanemizde 1 yılda 2 milyon üzerinde hasta muayenesi gerçekleştirdik. 63 ameliyathanemizde 55 bin ameliyat yaptık. Bir yılda 5 bin 60 doğum gerçekleşti. Laboratuvarlarımızda tüm sistem otomotize şekilde gerçekleştiriliyor. 3 bin 837 hastayı yanık merkezimize tedavi ederken aynı zamanda 20 ilden 44 farklı hastamız da yanık merkezimize başvurdu. İdare olarak 22 kişiyiz ve kentimize hizmet için sıkı şekilde çalışıyoruz.”

 

Kocaeli Şehir Hastanesi’nin birinci yılı kutlandı: “2 milyondan fazla muayene gerçekleştirdik”

YÜKSEL PEHLEVAN: İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli Şehir Hastanesi’nin sunduğu hizmetlerle Kocaeli’nin yüz akı olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

ŞEHİR HASTANESİ YÜZ AKI OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan konuşmasında şunları söyledi: “Kocaeli Şehir Hastanesi açılışı öncesinde diğer şehir hastanelerinin tecrübelerini ve sıkıntılarını görmek için birçok Şehir Hastanesine gittik. Şehir hastanemiz özellikle depreme hazırlık açısından her koşulda hizmet verecek şekilde tasarlandı. Bir sene içerisinde özellikle 2 milyon üzerinde hastamızı muayene ettik. Geldiğimiz noktada ameliyat sayıları günlük üç yüze ulaşmış durumdadır. Kocaeli Şehir Hastanesi Kocaeli’nin yüz akı olma yönünde emin adımlarla ilerliyor.  Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanemizde, deprem izolatörlü olarak Haziran ayında hizmete girecek. AMATEM ve ÇAMATEM’in önümüzde ki günlerde faaliyete geçirmiş olacağız.”

 

Kocaeli Şehir Hastanesi’nin birinci yılı kutlandı: “2 milyondan fazla muayene gerçekleştirdik”

RIZA UÇAN: Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan, Kocaeli Şehir Hastanesi başta olmak üzere diğer tüm şehir hastanelerinin ülkemiz için bir kazanım olduğunun ve geri dönüşlerle yapılan işin ne kadar doğru olduğunu gördüklerini söyledi.

ŞEHİR HASTANELERİ BÜYÜK BİR KAZANIMDIR

Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan konuşmasında, “Kocaeli Şehir Hastanemizin birinci yılını kutluyorum. Yap- İşlet- Devret modeli kapsamında işletilen 18 şehir hastanemiz dışında bakanlığımızın kendi yürüttüğü şehir hastaneleri de var. Van, Şanlıurfa, Hatay Gülderen’de ki şehir hastanelerimiz için yakın zamanda ihaleye çıkacağız. Şehir hastanelerini oldukça nitelikli yapılar olarak inşa ediyoruz. Şehir hastaneleri vatandaşlarımız için büyük bir kazanımdır. Yapılan işin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz.” dedi.

 

Kocaeli Şehir Hastanesi’nin birinci yılı kutlandı: “2 milyondan fazla muayene gerçekleştirdik”

SADETTİN HÜLAGÜ: AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Kocaeli Şehir Hastanesinin içinde barındırdığı hizmetlere dikkat çekti. Hülagü, Şehir Hastanesi’nde adeta orta ölçekli bir Anadolu ilçesinde olduğu hissiyatı verdiğini ifade etti.

ŞEHİR HASTANESİ ORTA ÖLÇEKLİ BİR ANADOLU İLÇESİ

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü de, Kocaeli Şehir Hastanesi kutlama programında konuşma gerçekleştirdi. Hülagü sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner bakış açısı ile bu hizmetlerin yurtdışında da takdir edildiğini söylemek isterim. 1999 depremini yaşamış ve o dönemde Derince Hastanesi’nde ki barakalarda hizmet vermiş bir arkadaşınız olarak Kocaeli Şehir Hastanesi’nde adeta orta ölçekli bir Anadolu ilçesi içerisinde yaşadığımızı belirtmek isterim. Ulaşım konusu dışında da her başımız sıkıştığında cihaz desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ederim. Kendisi bu kenti sahiplenmiş bir hizmet adamıdır.”

 

Kocaeli Şehir Hastanesi’nin birinci yılı kutlandı: “2 milyondan fazla muayene gerçekleştirdik”

VALİ YAVUZ: Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli’nin Türkiye’nin dış ticaret hacminde yüzde 18 payı bulunduğunu ve böylesine bir şehirde en güzel hastaneler, gelişmiş tıbbi ekipmanlar ve kadroların bulunmasının doğal olduğunu söyledi.

EN GÜZEL HASTANELERİN KOCAELİ’DE OLMASI NORMAL

Programda son olarak konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz şunları söyledi: “Kocaeli, orta ve yüksek teknoloji uygulayan ve bunu üreten bir şehirdir. Türkiye’nin dış ticaret hacminde yüzde 18 payı bulunan bir şehirde yaşıyoruz. Böylesine bir şehre elbette en güzel hastaneler, gelişmiş tıbbi ekipmanlar ve kadrolar olması gerekiyor. Öncelikle vatandaşlarımızın hastalanmasının engellenmesi hedeflerimizden birisidir. İnsanların reçetelerini alamadığını ve hastanelerine erişemediği dönemleri hatırlıyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlık alanında devrim niteliğinde yatırımlar yapıldı. Sağlık çalışanlarının pandemi döneminde başta olmak üzere yaptıkları fedakarlıklar için takdir ediyorum.” dedi.

Kocaeli Şehir Hastanesi’nin birinci yılı kutlandı: “2 milyondan fazla muayene gerçekleştirdik”

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29 Nis 2024 - 12:54 Kocaeli/ İzmit- Sağlık --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.128.463 gösterim gerçekleşti.

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

İzmitlee - Sayın başhekim sizin yaklaşımınız nedeniyle İzmit Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi'nin karşı karşıya gelmesinden mutlu musunuz? Amaç hizmet ise kimin yaptığının önemi var mı? Bulunduğu görevlere siyaseten gelen gün gelir siyasetende gider.

Yanıtla . 0Beğen . 3Beğenme 29 Nisan 22:33
01

Eczane - Şehrin nüfusu 31 Aralık 2023 sayımında 2milyon 102bin 907 kişi. 100bin sağlam insan var ,yeter bence

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 18:52

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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