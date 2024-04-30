Otobüs şoförünün ani freni kadını yere düşürdü: Herkesle kavga etti

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen özel halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken telefonda biriyle kavga etti. Yolcularla da tartışan sürücünün ani fren yapmasıyla da 69 yaşındaki kadının yere düşerek hafif şekilde yaralanmasına sebep oldu. Yaşlı kadın düştüğü yerden yolcular tarafından kaldırıldı. Yolculardan biri, şoförün yanına giderek tepki gösterdi. Diğer yolcuların da şoföre tepki göstermesiyle otobüste gergin anlar yaşandı. Bu anlar vatandaş kamerasına da yansıdı. Tartışma anlarının yer aldığı görüntülerde, yere düşen yaşlı kadının otobüs şoförüne seslenerek, "Senden şikayetçiyim. Başkasına kızıp hıncını benden çıkarttın" dediği de duyuldu.

Yolcular ve şoför arasındaki tartışma kavgaya dönüşmeden sonlandı.

Kaynak: İHA