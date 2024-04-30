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Otobüs şoförünün ani freni kadını yere düşürdü: Herkesle kavga etti

Kocaeli'de iddiaya göre yolcularla tartışan ve telefonda biriyle tartıştığı sırada ani fren yaptığı iddia edilen otobüs şoförü kadın yolcunun yere düşmesine sebep oldu. Yolcuların da şoföre tepki göstermesiyle otobüste ipler gerildi. Şoföre öfkelenen yaşlı kadın, "Senden şikayetçiyim. Başkasına kızıp hıncını benden çıkarttın" dedi.

Otobüs şoförünün ani freni kadını yere düşürdü: Herkesle kavga etti
Otobüs şoförünün ani freni kadını yere düşürdü: Herkesle kavga etti
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İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen özel halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken telefonda biriyle kavga etti. Yolcularla da tartışan sürücünün ani fren yapmasıyla da 69 yaşındaki kadının yere düşerek hafif şekilde yaralanmasına sebep oldu. Yaşlı kadın düştüğü yerden yolcular tarafından kaldırıldı. Yolculardan biri, şoförün yanına giderek tepki gösterdi. Diğer yolcuların da şoföre tepki göstermesiyle otobüste gergin anlar yaşandı. Bu anlar vatandaş kamerasına da yansıdı. Tartışma anlarının yer aldığı görüntülerde, yere düşen yaşlı kadının otobüs şoförüne seslenerek, "Senden şikayetçiyim. Başkasına kızıp hıncını benden çıkarttın" dediği de duyuldu.

Yolcular ve şoför arasındaki tartışma kavgaya dönüşmeden sonlandı.

Otobüs şoförünün ani freni kadını yere düşürdü: Herkesle kavga ettiOtobüs şoförünün ani freni kadını yere düşürdü: Herkesle kavga etti

Kaynak: İHA

30 Nis 2024 - 12:21 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Mürüvvet Suğan - birde engellilere olan davranışları görseniz kart bastığım hale

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 30 Nisan 19:48
03

Sessizliğin Sesi - Daha iki gün önce Adana da şoförün hatası, otobüsün açık kapısından düşen yolcu öldü. Bu kişi şöför olamaz. Mal sahipleri, idareciler bu konuda hassas olmalıdır.

Yanıtla . 12Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 12:54
02

Haydar Başın - Eyy ulaşım dairesi ve trafik ekipleri meydanlara davet ediyoruz hem denetim ve egitim şart

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 12:41
01

Emekli - KBB BASKANI ESNAF ODALARINA BELEDIYEYI YONETTIRDIGIN MUDDETCE BU SIKINTILAR BITMEZ. KESKE BU SIKINTI YASAYAN VATANDASLAR SAHSINI MAHKEMEYE VERSE. ULASIM SENIN YONETIMINDE OLDUGU ICIN BUNLARIN MUSEBBISI SENSIN.YOLDA ARABA SURERKEN TLF NUNDAN OYUN OYNAYAN SENDE.BICAK CEKEN SENDE 65 YASUSTUNU GORDUGUNDE DURAGA YANASMAYAN SENDE.YOLDA COCUK ARABASI ILE YOLCULUK YAPANI ALMAYAN SENDE. BI GITMEDIN BU SEHRIN BASKANLIGINDAN..SECIMLERDE 3 ILCE SIRKELEDI FAKAT DUSUREMEDI.

Yanıtla . 5Beğen . 4Beğenme 30 Nisan 12:37
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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