Otobüs şoförünün ani freni kadını yere düşürdü: Herkesle kavga etti
Kocaeli'de iddiaya göre yolcularla tartışan ve telefonda biriyle tartıştığı sırada ani fren yaptığı iddia edilen otobüs şoförü kadın yolcunun yere düşmesine sebep oldu. Yolcuların da şoföre tepki göstermesiyle otobüste ipler gerildi. Şoföre öfkelenen yaşlı kadın, "Senden şikayetçiyim. Başkasına kızıp hıncını benden çıkarttın" dedi.
İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen özel halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken telefonda biriyle kavga etti. Yolcularla da tartışan sürücünün ani fren yapmasıyla da 69 yaşındaki kadının yere düşerek hafif şekilde yaralanmasına sebep oldu. Yaşlı kadın düştüğü yerden yolcular tarafından kaldırıldı. Yolculardan biri, şoförün yanına giderek tepki gösterdi. Diğer yolcuların da şoföre tepki göstermesiyle otobüste gergin anlar yaşandı. Bu anlar vatandaş kamerasına da yansıdı. Tartışma anlarının yer aldığı görüntülerde, yere düşen yaşlı kadının otobüs şoförüne seslenerek, "Senden şikayetçiyim. Başkasına kızıp hıncını benden çıkarttın" dediği de duyuldu.
Yolcular ve şoför arasındaki tartışma kavgaya dönüşmeden sonlandı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Mürüvvet Suğan - birde engellilere olan davranışları görseniz kart bastığım hale
Sessizliğin Sesi - Daha iki gün önce Adana da şoförün hatası, otobüsün açık kapısından düşen yolcu öldü. Bu kişi şöför olamaz. Mal sahipleri, idareciler bu konuda hassas olmalıdır.
Haydar Başın - Eyy ulaşım dairesi ve trafik ekipleri meydanlara davet ediyoruz hem denetim ve egitim şart
Emekli - KBB BASKANI ESNAF ODALARINA BELEDIYEYI YONETTIRDIGIN MUDDETCE BU SIKINTILAR BITMEZ. KESKE BU SIKINTI YASAYAN VATANDASLAR SAHSINI MAHKEMEYE VERSE. ULASIM SENIN YONETIMINDE OLDUGU ICIN BUNLARIN MUSEBBISI SENSIN.YOLDA ARABA SURERKEN TLF NUNDAN OYUN OYNAYAN SENDE.BICAK CEKEN SENDE 65 YASUSTUNU GORDUGUNDE DURAGA YANASMAYAN SENDE.YOLDA COCUK ARABASI ILE YOLCULUK YAPANI ALMAYAN SENDE. BI GITMEDIN BU SEHRIN BASKANLIGINDAN..SECIMLERDE 3 ILCE SIRKELEDI FAKAT DUSUREMEDI.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.