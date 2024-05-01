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Otomobil bariyere saplandı: 1'i ağır 2 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Otomobil bariyere saplandı: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobil bariyere saplandı: 1'i ağır 2 yaralı
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Kaza, Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi D-100 Karayolu yan yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde 67 AE 700 plaka araç bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü F.S. ile yanında bulunan yolcu R.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yolcu R.M'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle araç kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil bariyere saplandı: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobil bariyere saplandı: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobil bariyere saplandı: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobil bariyere saplandı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaynak: İHA

# araç, polis, sevk

01 May 2024 - 10:10 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Kerem - Yumuşak,esnek bariyer koyun artık Allah aşkına. Valilik,Belediye,yada sorumlu makam her kimse, LÜTFEN!

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 15:05
02

Bülent - Trafik terörü şoförler olduğu sürece, bariyer önlerine su dolu duba koyulsa bile iş değişmez. Bu seferde dubaya çarparlar, şiddeti azalır çarpışmanın sadece.

Kavşağa yaklaşırken, Yaya geçidine yaklaşırken yavaşlamayan yayaya yol vermeyen, yol vermemeyi marifet sanan sürücüler dolu ülkede. Trafik terbiyesi şart .

Aksi taktirde hiçbirşey düzelmez.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 01 Mayıs 12:37
01

İsyankar - Yine bir yol ayrımı katil bariyer vakası yazık günah giden canlara, şu bariyerleri ya kaldırın artık ya da çarpışmanın şiddetini azaltacak bir çözüm bulun

Yanıtla . 11Beğen . 0Beğenme 01 Mayıs 10:35
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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