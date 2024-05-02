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Saman yüklü tırda 99 kilo eroinin sevkiyatını yapan sanıkların cezası belli oldu

İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları sırada TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde saman yüklü tırda 99 kilo 250 gram eroin ile yakalan 2 arkadaş hakkında karar çıktı. Pişman olduğunu söyleyen Beytullah G., "Irakta bulunduğum esnada tanımadığım yabancı bir şahıs whatsapp üzerinden beni aradı, 'Mal var götürür müsün? diye sordu. Paraya ihtiyacım olması sebebiyle teklifi kabul ettim. Şahıs bana sevkiyat karşılığında 550 bin TL vereceğini söyledi" dedi.

Saman yüklü tırda 99 kilo eroinin sevkiyatını yapan sanıkların cezası belli oldu
Saman yüklü tırda 99 kilo eroinin sevkiyatını yapan sanıkların cezası belli oldu
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Şubat 2023 tarihinde TEM Otoyolu'nda yaptıkları denetimde şüphe üzerine 33 AAK 654 plakalı tırda arama gerçekleştirdi. TEM Otoyolu üzerinde saman yüklü tırda narkotik köpeği yardımıyla araçta yapılan aramda tırın dorsesinde yer alan soğutucu kısmında gizlenmiş vaziyette 167 paket halinde 99 kilo 250 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü Beytullah G. (27) ile yanında bulunan Nimet A. (31) gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saman yüklü tırda 99 kilo eroinin sevkiyatını yapan sanıkların cezası belli oldu

"Şahıs bana sevkiyat karşılığında 550 bin TL vereceğini söyledi"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar Beytullah G., Nimet A. ve avukatları katıldı. Önceki ifadelerini tekrar eden Beytullah G., "Tır şoförü olarak çalışıyorum, işim gereği Kuzey Irak'a gidip geliyorum. Nimet'i, Irak'ta ortak alışveriş yaptığımız iş yerinden tanırım. Irak'ta bulunduğum esnada tanımadığım yabancı bir şahıs whatsapp üzerinden beni aradı, 'Mal var götürür müsün? diye sordu. Uyuşturucu olduğunu anladım ancak paraya ihtiyacım olması sebebiyle teklifi kabul ettim. Şahıs bana sevkiyat karşılığında 550 bin TL vereceğini söyledi. Nusaybin'den uyuşturucuyu tıra yükledim. Viranşehir'de tesiste bulunduğun sürede Nimet'i gördüm. İstanbul'a gideceğimi söyleyince Nimet benimle gelmek istedi. Nimet'in uyuşturucudan haberi yoktu. Kocaeli'de polisler beni durdurunca araçta uyuşturucu madde olduğunu söyledim. Pişmanım tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Saman yüklü tırda 99 kilo eroinin sevkiyatını yapan sanıkların cezası belli oldu

Nimet A. ise "Uyuşturucu ticareti ile ilgim yoktur. İşlemediğim suçtan dolayı 15 aydır tutukluyum. Ailem mağdurdur, tahliye ve beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

2 sanığa 24 yıl hapis

Mahkeme heyeti, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 2 sanığa da ayrı ayrı 24 yıl hapis ve 240 bin para cezası verdi.

Saman yüklü tırda 99 kilo eroinin sevkiyatını yapan sanıkların cezası belli oldu
Saman yüklü tırda 99 kilo eroinin sevkiyatını yapan sanıkların cezası belli oldu
Saman yüklü tırda 99 kilo eroinin sevkiyatını yapan sanıkların cezası belli oldu

Kaynak: İHA

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02 May 2024 - 10:29 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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Yorumlar

(1)
01

Devrimci - Beğenmediğiniz köpekler neler yapiyor utan insanoğlu.

Yanıtla . 2Beğen . 3Beğenme 02 Mayıs 12:51

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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