Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- G:

Büyükşehir'in Hasta Nakil Ambulanslarıyla tedaviye hızlı ve güvenli ulaşım

Büyükşehir’in hasta nakil ambulansı diyaliz hastası İlmiye teyzenin tedavisine destek oluyor

Büyükşehir'in Hasta Nakil Ambulanslarıyla tedaviye hızlı ve güvenli ulaşım
Büyükşehir'in Hasta Nakil Ambulanslarıyla tedaviye hızlı ve güvenli ulaşım
+2
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hasta Nakil Ambulansı hizmetleri ile desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Bu bağlamda Büyükşehir Hasta Nakil Ambulansı, yaklaşık 2 yıl önce rahatsızlanan İlmiye Demirelli’nin diyaliz tedavisine destek olabilmek adına güvenli ulaşım hizmeti sağlıyor. Kartepe Akmeşe’de ikamet eden İlmiye teyze haftanın 3 günü tedavi gördüğü diyaliz merkezine Büyükşehir’in Hasta Nakil Ambulansıyla gidip geliyor.

 

Büyükşehir'in Hasta Nakil Ambulanslarıyla tedaviye hızlı ve güvenli ulaşım

“HİZMETTEN ÇOK MEMNUNUZ”

Sağlık alanında Kocaeli’ne birçok yenilik kazandırarak vatandaşların hayatını kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, hasta nakil ambulansı hizmetleri ile desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Kartepe Akmeşe’de ikamet eden 59 yaşındaki İlmiye teyze, Büyükşehir’in verdiği hasta nakil ambulans hizmetinden oldukça memnun. İlmiye teyze, “Görevli arkadaşlar tam saatinde evimden alıyor ve aynı şekilde saatinde geri getiriyor. Çok güzel bir hizmet. Allah razı olsun” dedi. İlmiye teyzenin eşi Recep Demirelli ise, “Eşim 2 yıldır diyalize gidiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ambulansı geliyor, eşimi ve beni alıp diyaliz merkezine götürüyor. Tedavimiz bitince de tekrar evimize geri getiriyor. Yapılan hizmetten dolayı çok memnunuz. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

 

Büyükşehir'in Hasta Nakil Ambulanslarıyla tedaviye hızlı ve güvenli ulaşım

TAM DONANIMLI 30 AMBULANS

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de ikamet eden, durumu acil olmayan, nakil esnasında müdahale gerektirmeyen yatalak veya cihaz destekli hastalara yönelik il içi ve il dışına ücretsiz olarak hizmet sunuyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı olan Hasta Nakil Hizmeti; tam donanımlı 30 ambulans,  eğitimli ve yetkin 124 sağlık personeliyle 7/24 esasına göre Kocaelililere hizmet veriyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2024 tarihinden bugüne kadar il içi ve il dışı taşınan hasta, trafik kazası, yerinde müdahale ve ek görevlerle birlikte 16 bin 257 kişiye hizmet sunuldu.

 

Büyükşehir'in Hasta Nakil Ambulanslarıyla tedaviye hızlı ve güvenli ulaşım

HASTA NAKİL İÇİN 153 ÇAĞRI MERKEZİ

Hasta Nakil Ambulans hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların il içi nakil taleplerinde tedavi, randevu tarihi ve saatinden en az 1 gün önce, il dışı nakil taleplerinde ise en az 3 gün önceden Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezini arayarak randevu oluşturması gerekiyor. Talep edilen tarihlerin dolu olması durumunda en yakın uygun tarih planlaması yapılıyor.

Büyükşehir'in Hasta Nakil Ambulanslarıyla tedaviye hızlı ve güvenli ulaşım
Büyükşehir'in Hasta Nakil Ambulanslarıyla tedaviye hızlı ve güvenli ulaşım

Kaynak: Bülten

# sosyal, Kocaeli, Büyükşehir, hizmet

02 May 2024 - 11:01 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.934.700 gösterim gerçekleşti.

# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
İlimtepe 118. Sokakta üstyapı yenilendi mask
İlimtepe 118. Sokakta üstyapı yenilendi
Büyükakın: “Hizmetlerimizde muhtarlarımızın imzası var” mask
Büyükakın: “Hizmetlerimizde muhtarlarımızın imzası var”
Yenidoğan Derince Caddesi’ne yeni çehre mask
Yenidoğan Derince Caddesi’ne yeni çehre
Küresel Çevre Fonu’ndan Kocaeli’ne pilot şehir görevi mask
Küresel Çevre Fonu’ndan Kocaeli’ne pilot şehir görevi
Kartepe Menderes Bulvarına yeni üstyapı mask
Kartepe Menderes Bulvarına yeni üstyapı
Büyükakın: "Ülkemizin yapı taşları emekçilerimizdir" mask
Büyükakın: "Ülkemizin yapı taşları emekçilerimizdir"
Büyükakın: İşbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz mask
Büyükakın: İşbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz
Körfez’e bir prestij cadde daha kazandırıldı mask
Körfez’e bir prestij cadde daha kazandırıldı
17 mezarlıkta taş duvar ve tel çit yapılıyor mask
17 mezarlıkta taş duvar ve tel çit yapılıyor
Yukarı Hereke-Dilovası Çerkeşli yolu tam sürat mask
Yukarı Hereke-Dilovası Çerkeşli yolu tam sürat
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Realist Seçmen - Allah Razi olsun. Kocaeli Buyukşehir belediyesinin en büyük hizmeti.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 12:24

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
TAKİP ET 93 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
KÖPRÜ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
KÖPRÜ YAPTIRILACAKTIR
3 KALEM MUAYENE ELDİVENİ ALIMI Resmi İlandır mask
3 KALEM MUAYENE ELDİVENİ ALIMI
GÖLCÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI İŞLETME ŞEFLİKLERİ MUHTELİF BÖLMELERDE YAPILACAK OLAN SÜRÜTME YOLU YAPIM İŞİ Resmi İlandır mask
GÖLCÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI İŞLETME ŞEFLİKLERİ MUHTELİF BÖLMELERDE YAPILACAK OLAN SÜRÜTME YOLU YAPIM İŞİ
T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Resmi İlandır mask
T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Valiliğin 'sokak hayvanları' tedbirine Veterinerler Odasından açıklama mask
Valiliğin 'sokak hayvanları' tedbirine Veterinerler Odasından açıklama
Büyükşehir'in Hasta Nakil Ambulanslarıyla tedaviye hızlı ve güvenli ulaşım mask
Büyükşehir'in Hasta Nakil Ambulanslarıyla tedaviye hızlı ve güvenli ulaşım
Saman yüklü tırda 99 kilo eroinin sevkiyatını yapan sanıkların cezası belli oldu mask
Saman yüklü tırda 99 kilo eroinin sevkiyatını yapan sanıkların cezası belli oldu
Şehit Rıdvan Gürsoy, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı mask
Şehit Rıdvan Gürsoy, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Otomobil bariyere saplandı: 1'i ağır 2 yaralı mask
Otomobil bariyere saplandı: 1'i ağır 2 yaralı
Kocaeli'de dolandırıcılık operasyonu mask
Kocaeli'de dolandırıcılık operasyonu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL