Büyükşehir'in Hasta Nakil Ambulanslarıyla tedaviye hızlı ve güvenli ulaşım
Büyükşehir’in hasta nakil ambulansı diyaliz hastası İlmiye teyzenin tedavisine destek oluyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hasta Nakil Ambulansı hizmetleri ile desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Bu bağlamda Büyükşehir Hasta Nakil Ambulansı, yaklaşık 2 yıl önce rahatsızlanan İlmiye Demirelli’nin diyaliz tedavisine destek olabilmek adına güvenli ulaşım hizmeti sağlıyor. Kartepe Akmeşe’de ikamet eden İlmiye teyze haftanın 3 günü tedavi gördüğü diyaliz merkezine Büyükşehir’in Hasta Nakil Ambulansıyla gidip geliyor.
“HİZMETTEN ÇOK MEMNUNUZ”
Sağlık alanında Kocaeli’ne birçok yenilik kazandırarak vatandaşların hayatını kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, hasta nakil ambulansı hizmetleri ile desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Kartepe Akmeşe’de ikamet eden 59 yaşındaki İlmiye teyze, Büyükşehir’in verdiği hasta nakil ambulans hizmetinden oldukça memnun. İlmiye teyze, “Görevli arkadaşlar tam saatinde evimden alıyor ve aynı şekilde saatinde geri getiriyor. Çok güzel bir hizmet. Allah razı olsun” dedi. İlmiye teyzenin eşi Recep Demirelli ise, “Eşim 2 yıldır diyalize gidiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ambulansı geliyor, eşimi ve beni alıp diyaliz merkezine götürüyor. Tedavimiz bitince de tekrar evimize geri getiriyor. Yapılan hizmetten dolayı çok memnunuz. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.
TAM DONANIMLI 30 AMBULANS
Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’de ikamet eden, durumu acil olmayan, nakil esnasında müdahale gerektirmeyen yatalak veya cihaz destekli hastalara yönelik il içi ve il dışına ücretsiz olarak hizmet sunuyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı olan Hasta Nakil Hizmeti; tam donanımlı 30 ambulans, eğitimli ve yetkin 124 sağlık personeliyle 7/24 esasına göre Kocaelililere hizmet veriyor. Bu kapsamda 1 Ocak 2024 tarihinden bugüne kadar il içi ve il dışı taşınan hasta, trafik kazası, yerinde müdahale ve ek görevlerle birlikte 16 bin 257 kişiye hizmet sunuldu.
HASTA NAKİL İÇİN 153 ÇAĞRI MERKEZİ
Hasta Nakil Ambulans hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların il içi nakil taleplerinde tedavi, randevu tarihi ve saatinden en az 1 gün önce, il dışı nakil taleplerinde ise en az 3 gün önceden Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezini arayarak randevu oluşturması gerekiyor. Talep edilen tarihlerin dolu olması durumunda en yakın uygun tarih planlaması yapılıyor.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Realist Seçmen - Allah Razi olsun. Kocaeli Buyukşehir belediyesinin en büyük hizmeti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.