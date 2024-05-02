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Valiliğin 'sokak hayvanları' tedbirine Veterinerler Odasından açıklama

Kocaeli Valiliği gelen şikayetler üzerine 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği'nde yer alan insan sağlığını tehdit eden hayvanların itlaf edilmesi maddesini belediyelere hatırlatması vatandaşların tepkisine neden oldu. Konuya ilişkin Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı açıklama yaptı.

Valiliğin 'sokak hayvanları' tedbirine Veterinerler Odasından açıklama
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Kocaeli Valiliği, vatandaşların şikayetleri üzerine sokak hayvanlarıyla ilgili alınacak tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında belediyelerin görev ve sorumlulukları hatırlatılırken vatandaşlar insan sağlığını tehdit eden hayvanların itlaf edilmesiyle ilgili maddeye tepki gösterdi.

Valiliğin 'sokak hayvanları' tedbirine Veterinerler Odasından açıklama

"Valiliğin açıkladığı maddelere baktığımız zaman her birinin 5199 Sayılı Kanunda ön gördüğü hatırlatmaları tekrardan belediyelere yaptığını görüyoruz"

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hakkında bilgilendirme yapan Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ilk olarak 2004 yılında resmileşiyor. Daha sonra 14 Temmuz 2021 yılında tekrardan revize ediliyor. Bu revizyonda büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 75 binin üzerinde olan ilçe belediyelerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar hayvan bakım evlerini, diğer ilçe belediyelerinin ise 31 Aralık 2024 yılına kadar hayvan bakım evlerini tamamlamaları gerekiyor. Bu bir yasal zorunluluk ve sorumluluktur. Biz bunu defalarca her platformda, her yerde dile getiriyoruz. Öncelikle bunu dile getiren Kocaeli Valiliğimize teşekkür ediyorum. Resmi bir otoritenin belediyelerine yetki ve sorumluluğunu hatırlatması bizler adına önemli bir gelişmedir. Sosyal medyada Kocaeli Valiliği'nin açıklamaları farklı noktalara çekildi. Valiliğin açıkladığı maddelere baktığımız zaman her birinin 5199 Sayılı Kanunda ön gördüğü hatırlatmaları tekrardan belediyelere yaptığını görüyoruz. Yapılan yorumların farklı noktaları çekilmesinin art niyetli olduğunu görüyorum. Ben bir kez daha buradan Kocaeli Valiliğimize bu duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü resmi bir otoriterinin bunu dile getirmesi çok önemlidir" diye konuştu.

"Tüm desteklere hazırız"

Her konuda belediyelere yardımcı olabileceklerini söyleyen Bostancı, "Veteriner hekimler olarak bizler kısırlaştırma seferberliği konusunda, yapılması gereken her adımda, yapılması gereken her projede burada olduğumuzu, Kocaeli'deki kliniklerimize, polikliniklerimize bu hizmeti yürütebileceğimizi, bu projelerde yer alabileceğimizi taahhüdünü veriyorum. Buradan da bu destekte bulunabileceğimizi tüm kamuoyunun nezdinde söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Kedi ve köpeklerin yaklaşık üçte birinin çiplendiği, üçte ikisinin ise çiplenmediği görülüyor"

Mikroçiple ilgili de açıklamalarda bulunan Bostancı, "Her yaştaki kedi ve köpeklerin mikroçiple kayıt altına alınması 2022 yılında son buldu. Şu an baktığımız zaman kedi ve köpeklerin yaklaşık üçte birinin çiplendiği, üçte ikisinin ise çiplenmediği görülüyor. Kayıt altına alınma önemli unsurdur. Bu sürenin uzatılarak her yaştaki kedi ve köpeklerin tekrardan kayıt altına alınması gerekiyor. Bu önemli bir konudur. Diğer bir konuda ise Kocaeli de dahil birçok belediyemizde veteriner hekim istihdamı çok az. Birkaç tane veteriner hekimle sorunları çözmeye çalışıyorlar. Haliyle gerek kısırlaştırmada olsun gerek diğer işlemlerde olsun bu işlemi tam olarak yürütemiyoruz. Belediyelerimizin bu konuda gerekli adımı atmasını da bekliyoruz. Çünkü bu bir problemse, bu bir sorunsa siz bunu veteriner hekimlerle çözeceksiniz. Bu konuda belediyelerin ivedi olarak bu konuda veteriner hekim sayılarını arttırması gerekiyor. Aynı zamanda vektörel mücadele, kesimhaneler, hayvan pazarları, sahipsiz hayvanların yakalanması, kısırlaştırılması, rehabilite edilmesi gibi birçok konunun bir arada biriktiği bir yerdeyse veteriner işleri müdürlüğü olmazsa olmazıdır belediyelerde. Bu konuda da mutlaka ve mutlaka belediyelerin veteriner işleri müdürlüğü kurulmasında ön ayak olması lazım ve gerekli adımları atması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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02 May 2024 - 15:32 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(14)
12

Yarımca'lı - devlet vatandaşını hele ki çocukları ve yaşlı insanları korumak zorundadır.Valimizin yanındayız. gereği ne ise yapılsın.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 17:18
10

Nuray Çavuşa - İSLAM'IN E KUTLU KÖPEĞİ KITMİR..ASHABI KEHF IN KÖPEĞİ KITMİR DEN KİMSENİN HABERİ YOK MU?? EN "AM SURESİ YERYÜZÜNDE HAREKET EDEN BİR ÜM VARLIKLAR SİZİN GIBI ÜMMETTİR... PEYGAMBERİMİZİN (SAV) KEDİSİ MÜEZZA... SOKAK KEDİLERİNE BAKAN SAHABESİNE VERDİĞİ İSİM EBU HURREYE YANİ KEDİ BABASI....

Yanıtla . 2Beğen . 4Beğenme 02 Mayıs 17:08
11

İzmi̇t'li - @Nuray Çavuşa 10 nolu yoruma cevabı: Nuray sapla samanı birbirine karıştırıp cehaletini ortaya koymuşsun.

kıtmir insanları mı öldürdü ??

Aynı peygamber sav. bir dönem zararlı köpeklerin ölüm emrini verdi.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 17:14
08

Sen farklıydın hani - Bitirin artık şu sokaklar'daki köpek terörünü tek çare itlaf hiç bir şey bir tek bile insanın canından değerli değil ki biz ülke olarak terörden fazla canımızı kaybetmişiz bir yılda köpek saldırılarından

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 02 Mayıs 16:43
07

Vatandaş - Arkanızdayız sayın valim, sokağa çıkamaz, çocuğumuz okula gönderemez hale geldik. İtlaf edip bizleri bu işkenceden kurtarın. Bu sözde köpek sever cenah bir avuç adam, sadece sesleri fazla çıkıyor o kadar, çok istiyorlarsa köpekleri onların evlerine doldurun, onlar baksın. Vatandaş olarak bizim canımız burnumuza geldi, başıboş köpek sürülerinin itlaf edilmesini istiyoruz çünkü kısırlaştırma ile felan bir yer varılmayacağını iyi biliyoruz. Milletten mama bağışı bahanesi ile ceplerini dolduran bu bir avuç mama lobisine bunca vatandaşı değişmeyiniz, kurtarın bizi lütfen Sayın Valim.

Yanıtla . 9Beğen . 4Beğenme 02 Mayıs 16:28
13

Orhan Şentürk - @Vatandaş 07 nolu yoruma cevabı: Elmalılı Hamdi Yazır (Orijinal): hem yerde debelenen hiç bir hayvan ve iki kanadiyle uçan hiç bir kuş yoktur ki sizin gibi birer ümmet olmasınlar, biz kitâbda hiç bir tefrıt yapmamışızdır, sonra hepsi toplanır Rablarına haşrolunurlar mahşer günü iki elimiz takanızda

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 17:24
06

Değirmendereli - Çok teşekkürler sayın valim… Değirmendere sahilde hiç kimse yürüyüş yapamaz hale geldi topluca saldırıyorlar ..hiç bir Avrupa ülkesinde başıboş köpek göremezsiniz hele sürü halinde asla..

Yanıtla . 8Beğen . 4Beğenme 02 Mayıs 16:26
14

Ragıp - @Değirmendereli 06 nolu yoruma cevabı: D. Dere de yerler pislik içinde, koku desen etrafı sarmış. Ne biçim hayvan sevgisi anlaşılmaz bişey.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 02 Mayıs 17:36
03

Isf - Bu karari siddetle kiniyoruz!!!kabul etmiyoruz..onlar da can..

Yanıtla . 7Beğen . 20Beğenme 02 Mayıs 15:58
09

Sen farklıydın hani - @Isf 03 nolu yoruma cevabı: İtlaf itlaf it-laf tek çare

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 02 Mayıs 16:44
02

Vatandaş - evet hepimiz hayvan seviyoruz keşke başıboş olmasalar ama millet kısır olup olmamalarından korkmuyor ..... Bir amca diyor ya bizi....... korkmuyoruz ısırmalarından korkuyoruz diye

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 02 Mayıs 15:52
01

SANAYİ - Sayın Valimize izmit halkı tam destek veriyor.

Yanıtla . 19Beğen . 2Beğenme 02 Mayıs 15:49
Diğer 12 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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