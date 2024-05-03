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TEM'de minibüs alev alev yandı

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki minibüs alevlere teslim oldu.

TEM'de minibüs alev alev yandı
TEM'de minibüs alev alev yandı
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Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracından inerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sebebiyle minibüs kullanılamaz hale geldi.

TEM'de minibüs alev alev yandı

TEM'de minibüs alev alev yandı
TEM'de minibüs alev alev yandı

Kaynak: İHA

# sevk

03 May 2024 - 10:10 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Körfez Li - BAKIMLAR ÖNEMLİ,ÜÇ KURUŞ PARA VERMEMEK İÇİN, İNSANLARIN CANINA KAST EDİLİYOR:

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 10:33

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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