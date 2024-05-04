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66 kişinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerasına yansıdı

Afyonkarahisar merkezli Kocaeli'nin de içinde olduğu 21 kentte yasa dışı bahis sitesi işletenlere yönelik gerçekleştirilen Sibergöz-36 operasyonunda gözaltına alınan 66 kişiden 19’u çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Afyonkarahisar, Nevşehir, Malatya ve İzmir merkezli İstanbul, Mersin, Antalya, Ankara, Van, Kayseri, Diyarbakır, Kars, Erzurum, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Amasya, Muğla, Niğde ve Sivas'ta operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu sosyal medya hesabından “ Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Sibergöz-36 operasyonu gerçekleştirdi” şeklinde duyurdu.

42 kişi geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi

Operasyonda 66 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 24’ü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan 42'si ise sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 19 şahıs çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Baskın anları polis kamerasında

Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonun Afyonkarahisar’da 2024 yılı içerisinde yapılan en geniş çerçeveli operasyonlardan biri olduğu kaydedilirken, operasyonda baskın anları ise polis kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise yüklü miktarlarda para, döviz, silah, çok sayıda pasaport ve banka kartları da ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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04 May 2024 - 10:11 - Türkiye --- Okunma

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