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Balık tutmak için açıldıkları denizde mahsur kaldılar

İzmit Körfezi'ne balık tutmak açılan 3 kişi şiddetli fırtına sebebiyle denizde mahsur kaldı. 3 kişinin denizden kurtarılma anları kameraya yansıdı.

Balık tutmak için açıldıkları denizde mahsur kaldılar
Balık tutmak için açıldıkları denizde mahsur kaldılar
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün 3 kişi balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Aniden bastıran şiddetli fırtına sebebiyle Samet Karakurt , Kemal ve Ziya Arslantürk denizde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Denize açılan arama kurtarma ekipleri, denizde mahsur kalan 3 kişiyi bota alarak karaya getirdi. Ambulansa alınarak ısıtılan ve ilk muayeneleri yapılan 3 kişi hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Denizde mahsur kalan 3 kişinin kurtarılma anları kameraya yansıdı. Mahsur kalan kişilerin, "Ölümden döndük. Öleceğimi anladım eve kuzenime mesaj attım. Hemen yeleklerimizi giydik" dedikleri duyuldu.

Balık tutmak için açıldıkları denizde mahsur kaldılar
Balık tutmak için açıldıkları denizde mahsur kaldılar
Balık tutmak için açıldıkları denizde mahsur kaldılar
Balık tutmak için açıldıkları denizde mahsur kaldılar
Balık tutmak için açıldıkları denizde mahsur kaldılar

Kaynak: İHA

# İzmit, Kocaeli, Büyükşehir, sevk

04 May 2024 - 10:42 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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