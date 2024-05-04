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Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 18 tutuklama

Şanlıurfa merkezli Kocaeli'nin de içinde olduğu 7 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı.

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Şanlıurfa merkezli 7 ilde telefonla aradıkları kişileri, kendilerini savcı, polis, asker veya banka personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şanlıurfa merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Sinop ve Kocaeli’de belirlenen 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, gözaltına alınan 22 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 18’i tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

# Kocaeli, İstanbul, çalışma, sevk, polis

04 May 2024 - 14:09 - Asayiş --- Okunma

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