Mustafa Gürsel: “Bugün bize büyük bir ders oldu”
Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, “Maça istediğimiz gibi başlayamadık ama bu maç bugün bize büyük bir ders oldu” dedi.
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Bodrum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, “Maça istediğimiz gibi başlayamadık, geldiğimizden beri hep geriye düşüyoruz. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Oyunun genelinde rakip bizden daha çok istedi. Geçen hafta iyi oyunla kazandıktan sonra hedefe ulaşılmış gibi bir hava vardı. Bugün bize büyük bir ders oldu. Sonuç aldığımızda hemen çıkmış gibi hem oyuncularımız hem de camia olarak o enerjiye girersek bugün bize o anlamda büyük bir ders oldu. Ayaklarımızı yere sağlam basmamız lazım play-off maçlarının telafisi yok. Sağlam basarsak istediğimiz hedefe ulaşırız” diye konuştu.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(94 )
Körfezli - İSTENMİYORSUN
Metin Mert - Harbiden Komedisin Hoca .
Harsingen - Verdiğin röportaja katiliyorum ama. Gulmekten
Izmitli - Adam Emir'i ön libero oynatmış, diyo ki ders aldık! Fıkra olsa bu kadar komik olmaz :)
Körfezli - Emiri ön libero oynatan , duhan oynatan ve takımın tek 6 nosunu kesen adam futbol cahilidir.. acil görevden alınması lazım playoff öncesi.
sakarya tehlikeyi gördü hemen hocayı gönderdi aynı aksiyon yapılması ŞART!
Tako - Allah seni de, seni buraya getiren yönetimi de islah etsin...
scorpion41 - ya bırak git de takım rahat olsun başında kimse olmasa bile oynar bu takım yeter ki bırak git hocam. Ertuğrul sağlamı bu yönetim mum ile arar...
Cuguli - Sen hoca falan değilsin senin yerin 3 ncü lig bunu kabul et birileri çok fena götürüyor ama çıkıcak bu dünyada
Mehmet Korkmaz - Ümraniye sana sahanda 3 atarken hocası kimdi acaba.... Bir düşün.....
Emrah - Bu adama acil yol verin çok boş muhabbet yapiyo
Krfz Shrk - Arkadaşlar sakin olun bu ligde herkes herkese puan kaybediyor, sıkıntı yok şuan play-off potansindayiz 3. Olma şansımız devam ediyor, takımın morale ihtiyacı var gomsek yere ne fayda bu takım playofftan bile olsa çıkacak rakiplerimizi ligde yendik yine yeneriz, hocada suç bulamıyorum iki bariz hatamız sonucu gol geldi yok emir ön libero olmaz vs diyeceksiniz geçen hafta kimsenin sesi çıkmadı, olumsuz cumlelerin bu takıma faydası yok hele şu noktada hiç yok bu sebeple Sakarya maçında tüm Kocaeli stada...
Recep - ders almıyorsunuz ki
Babür Bey - lig başından beri 11 e ilk yazılacak adam kim diye sorsalar herkes stopere emiri yazar. bu hoca mevkisinin en iyi adamını hiç oynamadığı pozisyona çekerek takımı sabote ediyor resmen. bir de hoca diye para veriyorlar buna. üstüne takımı süper lige çıkarmamak için elinden geleni yapıyor hoca. bu kafayla sakaryayı yenemeyiz. play off ta da ilk maçta eleniriz. gönderin hocayı hamza mutluyu getirin. en azından bir şansımız olur. bu saatten sonra takımı tanımayan hoca gelirse olmaz. bakın mustafa gürsel 10 haftadır hala ilk 11 ini bulamadı, hala kimi nerede oynatacağını bilmiyor..
Comolokko - Vizyonu olmayan yönetime Vizyonsuz hoca dedik derhal istifa ettirilip yerine İzmit ve Kocaeliyi tanıyan taraftarı şehirin potansiyelini bilen tecrübeli yaşlı kurt Güvenç Kurtar getirilsin dedik çok şeyde istemedik teklif verilse kabul eder İstanbuldan anında 2 saatte izmite gelirdi kan değişikliği olsa Playofflardan Süper Lige çıkılacağını söyledik neyse sakal var ipleyen yok vizyonsuz yönetim ve mustafaya bir ömür mutluluklar
Gusei - Lig bitti sen yeni ders alıyorsun, bu şehre zarar veriyorsun
Cacık Spor - Adama idam sehpasında sormuşlar son sözün ne diye, "Bu da bana ders olsun " demiş
Özizmit41 - Lig bitti ipi alan Üsküdarı geçti sen daha hangi dersten bahsediyorsun.biri şuna liglerin bitmek üzere olduğunu hatırlatsın lutfen
Hodri Meydan - Sana bu kadar tahammül eden zihniyetide anlamıyorum hoca hoca olduğundan da bir çok şüphe lerim var senin bugüne kadar futbol adına başardığın ne beceri var anlatır mısın çakma hoca
Mehmet Korkmaz - Sana sahanda 3 atan Ümraniye nin başında kim vardı... Bir düşün....3 hakkın var....!
Serdar41 - Sen bu zamana kadar ders alamadıysan Sana söyleyecek kelime yok
Körfez - Ne dersi denyo öksüz ve duhanı oynatacam diye her maç aynı naneyi yiyorsun ulan emir milli takımda stoper sen ortasaha oynatmaya çalısiyorsun neden 2 adamı sahada tutacam diye vukoviç ve barışı bir türlü oynatmamak için he yolu dene sonra ders oldu oģlum burası senin çakiştırdıgın eski takımların degilha burası Kocaelispor burada taraftar bile senin kadar kadro kuracak bilgiye sahip bandırma maći 2. Yari oynayan takımla çıksan ulan maça kazma o öksüz denen denyo alda at dedi adama 2. Golde emiri orta saha oynatıyorsun çocugun dengesini bozdun sen den hoca falan olmaz defol git bu şehirden bu sene çıkmasakta olur .
Biź cıkamasakta topcu denen denyolar hepiniz gideceksiniz çıksakta kalsakta en azından çıkın pazarıniź degerlensin.
Defol git hocaaaaa defol gittt
Kürşat - Her yenilgi de ders oldu dedin Mustafa Hoca ama hiçbirinden de ders çıkarmadın kendine.
Kadıköylü - 1.Daha konuşmayı bilmiyorsun topcuya ne anlatacaksin 2.hedefyen bahsediyorsun fakat senin hedefin ne ?hedefimizin 3.luk olduğunu bilmiyor musun yenilince hedeften uzaklaşmiyormusun? 3.play of hazırlığı diyordun al sana hazırlık bodrum yendi elendik birde böyle düşün:: Sakarya hemen Tuncay sanliyi Burak suleymani gönderdi bizden bı cacık olmaz
Kadir - Tuzla kadar olamadınız.Tuzla deplasmands hem bizi,hemde sakarya gibi takımi yeniyor.Biz ne zaman futbol oynamayı öğrenecegiz.Oyuncular topdan kacıyor.Topun ayagına gelmesini bekliyor.Adamlar ceza sahasına girmeye calıstıkca bizimkiler geri geri çekiliyor.Ceza sahasina sokmak için elinden gelen gayreti gösteriyorlar.Bu ne bicim oyun anlayışı.Takımda kollektif oyun yok.Hırs yok.Hoca desen sanki artist.Bize saldırgan yırtici bir hoca lazım.Bunun gibi nanemolla değil.Biran evvel defedin gitsin.Bundan bugüne kadar birsey görmediniz. Bundan sonra hic goremezsiniz.10 haftada toplanan puanlardan damı birsey cikarmiyorsunuz.Bu kadar cahil olamazsınız.Bakalım sakaryayı yenebilecekmisiniz.Unutmayın onlar 3 atmışti.
Selahattin Büyük. - Hoca lig bitti lig, nasıl bugün size ders oldu, gelecek hafta sezon bitiyor, geldin geleli bir maç dahi futbol oynatamadın, ne sistemn var, nede güç ve kondisyon olarak takımı yukarıya çekemedin, varlığınla yokluğun belli değil, belikşde takımın başında olmasaydın futbolcular kendi bildikleri oyunu oynasalardu daha başarılı sonuçlar alabilirdik, resmen el firenisin takıma, Mustafa hoca İSTFA.
Ali - Kocaeliyi cikartmamak icin herkes El birligi yapmis durumda... cikacaklarina inanmanin anlami yok.
Körfez - Hoca geldiğinden beri aldığın dersler yetmedi mi?
Tuzla, Gençlerbirliği, Ümraniye iyi ders verememiş demek ki!
Kocaelisporlu - 2 lafı 1 araya getiremeyenden beklentisi olan yönetim daha neyi bekliyor Sakarya’ya yenilmeyimi? Lig bitti geldiğinden beri 12 maçta 10 puan alan hoca bu takıma ne verebilir?
Xmen - Ne dersi ne utan utan,bodrum kim ya ondan 3 yiyorsunuz utanmaz,reziller azıcık şerefiniz varsa sokağa çıkmayın, koskoca efsane takım ne hallerde
Alpay - Bunu hemen gönderin emirden orta saha burak öksüzden stoper yapmaya çalışıyor hayalperestin en büyüğü
49 Yıllık Körfezli - Burda bir sene daha kalıp TFF de devam etmek isteyen topçuların sayısı fazla ,onlarda biliyorlar ki süper lige çıkarsak yollar ayrılacak.bundan dolayı performansları her maç farklı.
Korfezli Savaşçı - En kotu huyun hocam hiç birsey bilmediginide bilmiyorsun
Korfezli Savasci - Canım sadece ertugrula değil. Mra. M altiparmak firat güle ve bu degisikleri buraya getirenlere ve futboldan anlamayan sizin gibi taraftarada 3 yıldır salliyordum
Kadıköylü - Sende Ertuğrul hocaya salliyordun şimdi arar olursun öyle
Yeşil Siyah - İlk yarı bitmeden 44.dakika da oyuncu değiştirecek kadar çapsız ve aciz bir adam hala takımın başında durmamalıdır. Sakarya maçına hoca ile çıkılamaz.
Aykut - Emiri orta sahada oynatmaktan artık vazgeç arkadaş yeter da yeter her hafta pas hatasından gol yiyoruz neyi çalışıyorsunuz söylede bizde bilelim da
Gerçek Gerçek Gerçek - HOCA SEN NE ANLATIYORSUN NE HİKAYE ANLATIYORSUN LİG BİTTİ NE ZAMAN FUTBOL OYNAYACAĞIZ. SEN ŞİMDİDEN SAKARYAYA YENİLİNCE NE HİKAYE ANLATACAĞINI DÜŞÜN. YADA BUGÜN İSTİFA ET. HAFTAYA STADA KİM GİDECEK ACABA?
Körfez 89 - Sirf Maci vermek icin Baris,Vukovici yedek biraktin tek forvet oynadin istifa et ruhsuz herif sakarya macinda bu taraftar seni istemiyor takimin basinda
Mehmet Korkmaz - Play-off a kalmak büyük başarı... Tebrikler..
Ahmet - Bu sene düşme korkusu yaşamadık ya en çokta ona sevinmeliyiz.
Paşa - Bodrum tatil e gitmiş siniz gitmiş Ken birkaç gün daha kalın tatil yapın öyle gelin
Kürşad Akıncı - Sen palavrayı bırak mıstık bu takım sana bol geldi. İstifa et. Herkes kurtulsun
Mehmet - De gettt
Korfzzlı - Sen hoca falan değilsin okadar insan Sana ders verdı ama anlamadın kafanın dikine gittin şimdi çıkmış konuşuyorsun. Emiri 6 oynattın eyvallah seydavi kanatta oynatsaydın barı mücadele güçü yüksek rakibi yorsaydı sonra hamle oyuncusu olarak alsaydın Bredzeyi sen gel sana ben ders vercem kalemi kağıdı al gel yanima.
Can Can - Istifa senu istemiyoruz istenmedigin yerde durma istifa et bildigin hic birsey yok istifa et ve git
Suat Bayri - Hoca yönetim futbolcular hepsi gitmeli sağlam bir takım sağlam yönetim sağlam teknik direktör izmit çocuğu olmalı eskiden futbolcular yenilgi aldığı Fethiye Çad cikamazdi çünkü izmit çocuğu Du şimdi ruhsuz bir takım bu kadar olur arti koyundan hesap sorulmali
Kartepeli - Sende suç yok senin gibi çapsizi getirende suç iyilik yapacaksan yarın defol git
Necdet - Şakacı hoca ders alabildin demek çok büyük gelişim olmuş senin adına 8. mağlubiyet ten sonra anlayabilmek çok güzel
Kocaelisporlu - Bir defol git artık seni buraya getireninde burada hala tutanında ALLAH bin belasını versin vizyonsuz koyunun ekibi
Bekir - Maça neden istediğiniz gibi başlayamadın Mustafa. 90 daika neden canınızı dişinize takmıyorsunuz. Sakarya nın yenildiğ hafta maçı alsaydınız 3'ncülük için çok iyi olurdu. Bodrum'un havasına kapılıp ruhsuz oynadınız
Derinceli - Hocanın sucu yok bence...bilgi birikimi bu kadar...bu hocayı ertugrul saglam dan sonra göreve getiren yönetimin suçu bu...kısaca tek suçlu yonetimdir ve bu yıl çıkassakda bizim için hayırlı olur çunki çıkarsak hemen düşeriz....yeni başkan yeni yönetim yeni yapılanma ile seneye dogru takım kurarsak çıakrız ve düşmeyizde....
Nami KESKİN - Hocam bugünkü oyun sanki ders gibi değil de okul bitmişte tatile çıkılmış gibiydi
Gökhan - Sen geldiğinden beri hata yapmaya devam ediyorsun. Emiri ön libero oynatmak vukoviçi kesmek duhanda ısrar etmek nedir. Cinnet geçirtiyorsun bize. Bence bırak git. Sakarya maçına bu şehrin yetiştirdiği bir hoca ile çıkalım. Recep Durul sende ne kadar pasif bir adamsın. Sendende bir halt olmaz.
Halilo - Tuncay şanlı nasıl gittiyse sende git.
Ulkercan - Hocam bu takımı bırak daha iyi oynar. Dersini verir herkeze. Emir Ortakaya ile orta saha olmaz. o sistem işlemez. Her arkaya giden top gol oluyor. iş işten geçiyor. Sen dersini alamıyorsan bırakacaksın.
Hasan KOÇ - Çok şükürki lig bitiyor yoksa bu adama katlanmak hiç kolay değil.
Aa - Hoca herkes odasına kapansın bir hafta odasından çıkmasın idman falan yapmayın çok bir şey değişmeyecek Sakarya karşısında belki dua ederseniz faydası olur
Emre Ks - Recep Durul bey eğer seneye de başkan olmak istiyorsan bu hocayı göndereceksin , bu hoca filan değil , ben sana bir kardeşin olarak tavsiyede bulunuyorum.
Krkbir - 10 da 3 yapmışsın ne anlatıyorsun lala Mustafa paşa?
Sadece 41 - Sakarya haftaya bizi yener 3.olur, bizde öyle göndeririz bu hocayı
İnşallah 5 yeriz Sakaryadan
Gündoğdulu Birisi - Hocam Sakarya maçından sonra israfa edermisin lütfen lutfen
Zagor - LİG BİTTİ HOCAM DALGAMİ GECİYORSUN İNSANLARLA ; SAMPİYONMU OLACAN Kİ DERS ALDİK DİYOSUN
Bir Vatandas - Mustafa hoca ders bitti zil çaldı okullar tatile girdi senin karne notların sınıfı geçmeye yetmedi bak sakarya hocası tuncay sanli bile ayrıldı yaa biraz onurlu davranış lütfen ISTIFAAAAA ET
Basiskele41 - İstifa etmek beceremediğini kabul etmek her babayiğidin harcı değildir bazı insanlar alacakları 5 kuruşun hesabını yapar burada KOCAELİSPOR kamuoyu ne yapıp edip salı gününe kadar bu hocayı bu şehirden uzaklastırmalı
Çhty Karahan - Yönetim ve Başkan Durul eğer gerçekten Süper lige çıkmak istiyorsanız RADIKAL bir karar alıp acilen bu hocayı yollayın her yenilginin ardından çocuk kandırır gibi açıklamalar yapıyor biz salak değiliz Başkan hoca gitsin bu masalları uykudan önce programında anlatsın yeter artık insani salak yerine koymayın ayıptır günahtır
Cuk Diye - Seni takdir ediyorum ama hiç birşey bilmediğin konusunda
İzmit - Burası okul değil. Burdan yönetime sesleniyorum, bunu birgün daha takımda tutmayın. Takımı takip eden yerel bir antrenör gelsin. Çıkacaksak çıkalım, kalacaksak kalalım.
Son Pişman - Ne dersi arkadaşım?
Berber diye aldık ense traşını bizde öğreniyor
Hepatlon - Hocam ders çoktan bitti...tenefüste bitti..sınav çoktan başladı...millet 10. Soruya geçti...siz hala kodlama yapıyorsunuz. Yalnız unuttuğunuz biŕsey var kitapçık türünü yanlış işaretlediniz...demek oluyor ki sıfır çektiniz. Hiçbir tercihinize yerleşemediniz. Üzgünüm...
Kadıköylü - Lig bitti lig daha yeni mi ders alıyorsun sen ???
Ali Kemal - Mustafa gursel Tuncay şanlı adamlik yapti istifa etti
Sıra sende.
Sende bir adamlık yap istifa et.
Kocaeliyede bir daha uğrama
Taraftar 41 - Bize ders alacak hoca değil ders verecek hoca lazımdı.Takımı yukarı değil aşağı bile değil dibe çektin hoca.Genç milli takım stoperini orta sahada oynatıyosun.Takımın ayarlarıyla oynadın.Kazandığımız maçlarda bile takıma hiç katkın olduğunu düşünmüyorum.Canımız yanıyo.Yönetim ve basın görün bunları artık çok geç olsa bile aksiyon alın.Bu hocayla olmayacak bu iş ne bekliyoruz kaç haftadır.
Ankaradan İzmitli - Açıklamaya bak, İnsanda biraz utanma olur, hoca bugün 10. Maçın 3 galibiyetin var, biri düşmüş Giresun a, biri Göztepeye 3 penaltıyla. Hala ders olmadı mı da size bugün olacak.Suç sende değil seni orada tutanlarda.
Obhm4141 - Hangi ders
Cografyami
Yok yok Felsefe olmuş
Ya hocam kaleye şut yok NE ANLATİYORSUN SEN
SİNİRLERİMİZİ BOZDUN
BİRAN ONCE LİG BİTSİNDE NEREYE GİDERSEN GİT ALLAH AŞKINA
Ozii - Şaka gibi hoca sen ne konuşuyorsun ya dalga mı geçiyorsun. Recep bey sende bu hocayla başkanlığa veda edeceksin. Yazık Emri oynatin 6 numarada birdakine kaleci Harun’u oynat sonrada Recep beyle el ele tutuş şehri terket.
Ersin - Geldiğin günden beri doğru düzgün puan alamadın sen daha ders alamadın mı
İhsaniyeli - Ne güzel, lig bitti hoca hala ders alıyo…ne kadar sürcek bu ders acaba..birde aklın yolu birken devamlı yanlışta ısrar etmek nedir yani
Körfez 89 - Sen izmite gelme bu gece istifani ver yoksa sakarya macinda cok küfür hakaret yersin
Murat - Hoca ,diyeceğim ama sen hoca moca değilsin,bi sal bizi booolum
Körfezden_esen - Ya bir git sövdürtme kendine
Ders olmuşmuş , senin hiç bir şey anladığın yok
Sanki futbolu tekrar icat ediyorsun
Sen böyle inada devam et devam et
Sakarya gibi dik duruşumuz olsa bizde seni bu maç sonrası gonderirdik ama bizde nerdeeee.
Harbi Izmitli - Şu takıma Selahaddin Dinçelden sonra hoca gelmedi .Mra M altıparmak Fırat gül Ertuğrul sağlam Mustafa gürsel. bu 5 hesapta hocada aynı oyun sistemini oynattı 3 yıldır yeminle futboldan soğuduk bırak nefret ettik
Basiskele41 - Seninle hiç bir hedefe olaşmak istemiyoruz
Bize küfür eder gibi konuşuyorsun
Yazıklar olsun
41,5 - HANGİ DERSTEN BAHSEDİYO BU ALLAH AŞKINA GÖREVİNE SON VERİN BUNUN SAKARYA MAÇI KARIŞIR BU ADAMLA ÇIKARSA
Erkan - istifa ederek büyük bir hizmet etmiş olursunuz bir tek doğru dürüst atak yapmayan bir takım nasıl başarılı olacak Sakaryaspor teknik direktörü görevden ayrıldı bir zahmet sizde ayrılın..
Basiskele41 - İnsanda biraz utanma olur ar olur gurur olur bir tek beklentisi var taraftarın hemen istifa etmem bu takım size 100 beden büyük biz bu seneyi sildik
Sakarya maçına sen olmadan çıkmak istiyoruz
Ne oldu Emirden ön libero oldu mu??? Yusuf'a ne borcun var devamlı 11 de,Beridze,Saydayev ne bekliyorsunuz bunlardan bunlara gösterdiğin sabrı Kakou göstersen ne olurdu
Gidin bu takımı rahat bırakın
Körfezli Savaşçı - Bırak masalı şu takımı sahaya yanlış kadroyla ısrarla çıkarıyorsun . Forvet çıkarıp forvet koymak ortasaha çıkarıp ortasaha koymak defans çıkartıp defans koymak taktik anlayışı veya sistem değişikliği değildir sezon başından beri söylüyorum bu takim göbekten gol atar ÇİFT santrafor oynaması lazım yoksa TEK forveti oyunda top hep rakipte oluyor golde kalemizde
Serdar - Sen geldiğinden bu yana takım futbol oynamıyor sadece çok şanslı şu an play of da olmak hakkı değildi
Sebo - senin vukovic inadın yüzünden hep golü yiyerek başlıyoruz.sen hoca filan değilsin.bu takımın 6 numarası vukovic,stoperi emir’dir.
emiri 6 numara,burak öksüzü de stoper oynattığın için iki golü de bu iki futbolcunun hatasından yedik.artık inadından vazgeç.hasta olduk senin yüzünden
Fiko - İstifa et mıstafa istifa senden bir isyan olmaz hikaye anlatma defol git
Dangeruslife - Sen ne anlatiyo be Abi geldigin günden beri yüzümüz gülmedi hangi hedef ten bahsediyorsun??
Hüseyin - 3 sene önce dino gitti Engin koyun babacar gueye'yi getirdi forvetsizlikten topları kemirdik ve sonunda küme düştük.
Bu sene tanqeu gitti daha iyisini alacağız dedi engin koyun, gürcü forveti getirdi yine aynı sıkıntının içindeyiz gol atamıyoruz.
Engin Koyun bu camianın ahı üzerinde
Batu41ks - Ders oldu derken bence ders alması artık takımı tanıması gereken sizsiniz,umarım Emir stopere Vukovic ön liberoya geçer birde pozisyona girip takım içinde gol atacak bir golcü artık çıkarsa son maçta biraz sinir olmadan maç izleriz
Hüseyin - Hoca sen derslerin tekrarını yapana kadar biz bu ligde bir sene daha kalacağız.
Mehmet Korkmaz - Play-off a kalmak dahi sizin için büyük başarı.... Tebrikler..!
Mehmet Özer - NE DERSİ, DEFOL, SENİ BU TAKIMA GETİRENE VE TUTANA YAZIKLAR OLSUN
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.