Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- G:

Sokak ortasında önce eski ortağını sonra kendini vurdu

Bayrampaşa’da sokak ortasında eski ortağı olan kadını silahla vuran şahıs ardından kendisini vurdu. Ağır yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ABONE OL Google News Sayfamız

Olay, saat 19.00 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Cadde’sinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs, eski ortağı olan kadının çalıştığı yerin yakınına arabayla geldi. Şahsın geldiğini gören kadın bilinmeyen bir nedenle eline bıçak alıp restorandan çıkarak adamın üstüne yürüdü. Kadının elinde bıçakla kedisine doğru geldiğini gören adam silahını çıkardı. Şahıs, önce eski ortağı olan kadını sonrada kendisini vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ağır yaralı olan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

# sevk, polis, çalışma

05 May 2024 - 23:20 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.549.163 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
TAKİP ET 93 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
DİŞ PROTEZ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
DİŞ PROTEZ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR
KÖPRÜ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
KÖPRÜ YAPTIRILACAKTIR
3 KALEM MUAYENE ELDİVENİ ALIMI Resmi İlandır mask
3 KALEM MUAYENE ELDİVENİ ALIMI
GÖLCÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI İŞLETME ŞEFLİKLERİ MUHTELİF BÖLMELERDE YAPILACAK OLAN SÜRÜTME YOLU YAPIM İŞİ Resmi İlandır mask
GÖLCÜK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI İŞLETME ŞEFLİKLERİ MUHTELİF BÖLMELERDE YAPILACAK OLAN SÜRÜTME YOLU YAPIM İŞİ
Sokak ortasında önce eski ortağını sonra kendini vurdu mask
Sokak ortasında önce eski ortağını sonra kendini vurdu
Büyükçekmece’de lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda can verdi mask
Büyükçekmece’de lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda can verdi
Trafikte garip kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı mask
Trafikte garip kaza: Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 18 tutuklama mask
Telefon dolandırıcılığı operasyonunda 18 tutuklama
Balık tutmak için açıldıkları denizde mahsur kaldılar mask
Balık tutmak için açıldıkları denizde mahsur kaldılar
66 kişinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerasına yansıdı mask
66 kişinin gözaltına alındığı operasyon polis kamerasına yansıdı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL