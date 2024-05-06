Bozuk para yuttu, ölümden döndü



Olay, dün Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde bulunan bir giyim mağazasında yaşandı. Annesi ile alışverişe gelen küçük çocuk elinde bulunan 1 TL’lik bozuk parayı oynarken yuttu. Boğazına takılan para nedeniyle nefes alamayan çocuk fenalaşırken, annesi ve mağazada bulunan diğer vatandaşlar hemen müdahale etti. Önce çocuğu ters çeviren kadınlar uzun süre uğraşsa da kurtaramadı. O sırada çalışanın çağırması üzerine işyerine gelen bir adam ise “Heimlich Manevası” uygulayarak çocuğu kurtardı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayı anlatan mağaza çalışanı Halil Canpolat, “Çocuk annesi ile birlikte dükkana geldi. Elindeki para ile oynarken ağzına atmış ve boğazında kalmış. Sonrasında ise bir vatandaşı çağırdım ve çocuğu kurtardı. Zaten çocuğu salladı, o sırada para çıktı. Daha sonrasında annesi çocuğu hastaneye götürdü” dedi.

Kaynak: İHA