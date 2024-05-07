Emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet ciple çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde D-130 kara yolundan sokağa dönen cip ile emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında D-130 kara yolu Körfez Mahallesi geçişi İzmit istikametine seyir halinde olan S.A. idaresindeki 17 ACE 479 plakalı cip, Cin Gülü Sokağa döndüğü esnada, emniyet şeridinde ilerleyen Osman K. hakimiyetindeki 61 HC 584 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Osman K. ve otomobildeki N.M. isimli kadın yolcu savrulan motosikletle yola düştü. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Osman K. ve N.M., Kocaeli Şehir Hastanesi ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Osman K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sinan - Maalesef bu tür haberleri çok sık duyacağız. Tâbi bilmem kaç sene sonra yetkililerimiz aklına gelirse...
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.