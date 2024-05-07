Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- G:

Vali Yavuz, Halkevi binasındaki inşaat çalışmalarını inceledi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Halkevi binasında devam eden onarım ve güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında proje mimarlarından bilgi aldı. 19 Mayıs Gençlik Bayramında açılması planlanan halkevi binası tamamlandığında gençlik merkezi olarak kullanacak.

Vali Yavuz, Halkevi binasındaki inşaat çalışmalarını inceledi
Vali Yavuz, Halkevi binasındaki inşaat çalışmalarını inceledi
+5
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

HALKEVİ BİNASINDI İNCELEMEDE BULUNDU

Kocaeli Valiliği tarafından 2021 yılında restorasyon kararı alınan Halkevi binasında 7 Nisan 2023 tarihinde başlayan onarım ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Halkevi binasındaki çalışmaları yakından takip eden Vali Yavuz, bugün çalışmaları yerinde inceledi. Vali Yavuz, binanın statik projelerini çıkartan Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm yetkilileri ile proje mimarları ve restorasyonu yapan firma yetkililerinden çalışmalar ile ilgili aldı.

Vali Yavuz, Halkevi binasındaki inşaat çalışmalarını inceledi

GENÇLİK MERKEZİ OLACAK

Devam eden çalışmaları beğendiğini ifade eden Vali Yavuz, şunları söyledi: “Halkevi binası Cumhuriyet döneminin kazanımlarından olan bir eser, Cumhuriyetimizin tüm kazanımlarını, geçmişte yapılmış binaları dâhil olmak üzere her değerini önemsiyor ve onları korumaya, gelecek kuşaklara aktarmaya gayret ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bina da bunlardan bir tanesi. Burayı restore ederek, 19 Mayıs Gençlik Bayramı’nda bitirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalar tamamlandığında burayı gençlere armağan ederek gençlik merkezi olarak kullanılacak” dedi.

Vali Yavuz, Halkevi binasındaki inşaat çalışmalarını inceledi

GEREKEN GÜÇLENDİRİLMELER YAPILDI

Halkevi binasının onarım ve güçlendirme işleminde ciddi ilerleme sağlandığını söyleyen Vali Yavuz, Binanın zemini güçlendirildi. Taşıyıcı kolonlar ve duvarlara gereken güçlendirmeler yapıldı. Bütün iyileştirmeler Gebze Teknik Üniversitesi’nin ilgili fakültesinin hocalarıyla birlikte süreci titiz bir şekilde yürütülüyor. Binanın ana gövdesindeki güçlendirme ve onarım tamamlandı. Sıva ve boyası yapıldı. Konferans salonu bitmek üzere, çatı onarımı tamamlandı. Şuanda halkevi binasının sembolü olan kule kısmında onarım, güçlendirme çalışması titizlikle sürüyor. 

Vali Yavuz, Halkevi binasındaki inşaat çalışmalarını inceledi
Vali Yavuz, Halkevi binasındaki inşaat çalışmalarını inceledi
Vali Yavuz, Halkevi binasındaki inşaat çalışmalarını inceledi
Vali Yavuz, Halkevi binasındaki inşaat çalışmalarını inceledi
Vali Yavuz, Halkevi binasındaki inşaat çalışmalarını inceledi

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, HER, ifade, Gebze

07 May 2024 - 13:04 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.367.587 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

41izmit - Tebrikler Sayın Vali. çok güzel bir proje olacak iş bitiminde.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 14:45
01

Sakura - Her iki yanındaki taksi durağı sıkıntılı. Fazladan yer işgal ediyorlar ve hindistanvari görüntüye sebebiyet veriyorlar. Dışarıya sandalye, masa, tüp atmaları engellenmeli. bütün taksi durakları uyarılmalı esas. Kocaeli' de çok kötü görüntüler var, özellikle çöp ve izmarit konusunda çok kötüyüz. Aileler ve öğretmenler lütfen çöp konusunda çocuklarınızı eğitin.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 13:54

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

DEPO GÖREVLİSİ ARANIYOR

Kullar Yolunda yer alan gıda şirketimizde, Ürünlerin yüklenmesi, düzeni, istiflenmesi, Depo düzenini sağlayacak , İş dağılımlarında görev alacak 40...

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

BAY ELEMANLAR ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek ücr...

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

SAHAN YEMEK PERSONEL ARIYOR

AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, SERVİS ELEMANI VE ŞÖFÖR alımı yapılacaktır. SAHAN YEMEK TOPTAN GIDA VE İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ İletişim: Hilal Gidici Sa...

PERSONEL ARANIYOR

Başiskele Vezirçifliği’nde bulunan yemek firmamıza EMEKLİ ŞOFÖR BULAŞIKÇI BAYAN ELEMAN aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
TAKİP ET 93 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
DÜZELTME İLANI Resmi İlandır mask
DÜZELTME İLANI
BORU VE EK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
BORU VE EK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR
YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Resmi İlandır mask
BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü silahla vurdu mask
Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü silahla vurdu
'Çeyrek altın' kavgasında hayatını kaybetmişti: "26 senelik hayat arkadaşımdı, ben öldürmedim" mask
'Çeyrek altın' kavgasında hayatını kaybetmişti: "26 senelik hayat arkadaşımdı, ben öldürmedim"
Vali Yavuz, Halkevi binasındaki inşaat çalışmalarını inceledi mask
Vali Yavuz, Halkevi binasındaki inşaat çalışmalarını inceledi
Emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet ciple çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı mask
Emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet ciple çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Raf bulutu, gün batımı ve yıldırım aynı karede mask
Raf bulutu, gün batımı ve yıldırım aynı karede
Bozuk para yuttu, ölümden döndü mask
Bozuk para yuttu, ölümden döndü

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL