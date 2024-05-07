Vali Yavuz, Halkevi binasındaki inşaat çalışmalarını inceledi
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Halkevi binasında devam eden onarım ve güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında proje mimarlarından bilgi aldı. 19 Mayıs Gençlik Bayramında açılması planlanan halkevi binası tamamlandığında gençlik merkezi olarak kullanacak.
HALKEVİ BİNASINDI İNCELEMEDE BULUNDU
Kocaeli Valiliği tarafından 2021 yılında restorasyon kararı alınan Halkevi binasında 7 Nisan 2023 tarihinde başlayan onarım ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Halkevi binasındaki çalışmaları yakından takip eden Vali Yavuz, bugün çalışmaları yerinde inceledi. Vali Yavuz, binanın statik projelerini çıkartan Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm yetkilileri ile proje mimarları ve restorasyonu yapan firma yetkililerinden çalışmalar ile ilgili aldı.
GENÇLİK MERKEZİ OLACAK
Devam eden çalışmaları beğendiğini ifade eden Vali Yavuz, şunları söyledi: “Halkevi binası Cumhuriyet döneminin kazanımlarından olan bir eser, Cumhuriyetimizin tüm kazanımlarını, geçmişte yapılmış binaları dâhil olmak üzere her değerini önemsiyor ve onları korumaya, gelecek kuşaklara aktarmaya gayret ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bina da bunlardan bir tanesi. Burayı restore ederek, 19 Mayıs Gençlik Bayramı’nda bitirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalar tamamlandığında burayı gençlere armağan ederek gençlik merkezi olarak kullanılacak” dedi.
GEREKEN GÜÇLENDİRİLMELER YAPILDI
Halkevi binasının onarım ve güçlendirme işleminde ciddi ilerleme sağlandığını söyleyen Vali Yavuz, Binanın zemini güçlendirildi. Taşıyıcı kolonlar ve duvarlara gereken güçlendirmeler yapıldı. Bütün iyileştirmeler Gebze Teknik Üniversitesi’nin ilgili fakültesinin hocalarıyla birlikte süreci titiz bir şekilde yürütülüyor. Binanın ana gövdesindeki güçlendirme ve onarım tamamlandı. Sıva ve boyası yapıldı. Konferans salonu bitmek üzere, çatı onarımı tamamlandı. Şuanda halkevi binasının sembolü olan kule kısmında onarım, güçlendirme çalışması titizlikle sürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
41izmit - Tebrikler Sayın Vali. çok güzel bir proje olacak iş bitiminde.
Sakura - Her iki yanındaki taksi durağı sıkıntılı. Fazladan yer işgal ediyorlar ve hindistanvari görüntüye sebebiyet veriyorlar. Dışarıya sandalye, masa, tüp atmaları engellenmeli. bütün taksi durakları uyarılmalı esas. Kocaeli' de çok kötü görüntüler var, özellikle çöp ve izmarit konusunda çok kötüyüz. Aileler ve öğretmenler lütfen çöp konusunda çocuklarınızı eğitin.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.