Vali Yavuz, Halkevi binasındaki inşaat çalışmalarını inceledi

HALKEVİ BİNASINDI İNCELEMEDE BULUNDU

Kocaeli Valiliği tarafından 2021 yılında restorasyon kararı alınan Halkevi binasında 7 Nisan 2023 tarihinde başlayan onarım ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Halkevi binasındaki çalışmaları yakından takip eden Vali Yavuz, bugün çalışmaları yerinde inceledi. Vali Yavuz, binanın statik projelerini çıkartan Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm yetkilileri ile proje mimarları ve restorasyonu yapan firma yetkililerinden çalışmalar ile ilgili aldı.

GENÇLİK MERKEZİ OLACAK

Devam eden çalışmaları beğendiğini ifade eden Vali Yavuz, şunları söyledi: “Halkevi binası Cumhuriyet döneminin kazanımlarından olan bir eser, Cumhuriyetimizin tüm kazanımlarını, geçmişte yapılmış binaları dâhil olmak üzere her değerini önemsiyor ve onları korumaya, gelecek kuşaklara aktarmaya gayret ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bina da bunlardan bir tanesi. Burayı restore ederek, 19 Mayıs Gençlik Bayramı’nda bitirmeyi hedefliyoruz. Çalışmalar tamamlandığında burayı gençlere armağan ederek gençlik merkezi olarak kullanılacak” dedi.

GEREKEN GÜÇLENDİRİLMELER YAPILDI

Halkevi binasının onarım ve güçlendirme işleminde ciddi ilerleme sağlandığını söyleyen Vali Yavuz, Binanın zemini güçlendirildi. Taşıyıcı kolonlar ve duvarlara gereken güçlendirmeler yapıldı. Bütün iyileştirmeler Gebze Teknik Üniversitesi’nin ilgili fakültesinin hocalarıyla birlikte süreci titiz bir şekilde yürütülüyor. Binanın ana gövdesindeki güçlendirme ve onarım tamamlandı. Sıva ve boyası yapıldı. Konferans salonu bitmek üzere, çatı onarımı tamamlandı. Şuanda halkevi binasının sembolü olan kule kısmında onarım, güçlendirme çalışması titizlikle sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi