Apartman yöneticisi komşusunu vurdu!
İzmit Yahya Kaptan mahallesinde bulunan bir apartmanın yöneticisi, tadilat nedeniyle tartıştığı komşusunu vurdu.
Olay, sabah saatlerinde İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre emekli başçavuş olan apartman yöneticisi M.Ö. ile komşusu S.D arasında dün akşam WhatsApp grubunda tadilat nedeniyle tartışma yaşandı.
EŞİ VE ÇOCUĞUNUN YANINDA ATEŞ ETTİ
Duruma sinirlenen M.Ö, S.D.‘nin evden çıkmasını bekledi. M.Ö., S.D’ye eşi ve çocuğu ile asansörden indiği esnada tabancasıyla ateş etti. Sol bacağından yaralanan S.D. Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, M.Ö silahıyla birlikte gözaltına alındı. Olay yeri inceleme polisi, apartmanın zemin katından ve caddede incelemede bulundu. Zemin kattaki kapının camının da kırıldığı görüldü.
APARTMAN YÖNETİCİSİ EMEKLİ BAŞÇAVUŞMUŞ
Öte yandan apartman yöneticisi M.Ö.’nün emekli başçavuş olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince karakola götürülen M.Ö.’nün işlemleri sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
08 May 2024 - 08:29 Kocaeli- Asayiş --- Okunma
Mahreç Selda Hatun Tan
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(9 )
Vatandaş - alın bu adamların elinden silahları. bu ne kardeşim? beylik tabancası olan emekli askerler bi süre sonra en ufak olayda silahı kapıp ya insanları tehdit ediyor ya vuruyor. benim de iki komşum vardı böyle. illallah gelmişti artık.
Veysel Çeri - Başka mahallenin gençleri piyasa yapmak için kaptana geliyor, millet çocuğunu ilkokula kayıt yaptırabilmek için ikametini kaptana almaya çalışıyor, gençlerin kızlı erkekli rahatça gezdikleri mahalle yine kaptan. Anlıyorum kininiz muhalefet partilerinin bu mahallede yüzde 85 oy alması ve herkesin özgürce yaşaması yüzünden. Ne avm ne tramvay istedik ama başımıza geldi işte.
İlkay - HALK OLARAK HER YERDE PATLAMAYA HAZIR BİR BOMBA GİBİYİZ. BU HALLERE NASIL GELDİK, KİMLER GETİRDİ ACABA
Başi̇skeleli̇ - BIRAKIN BU DEPRESYON MUHABBETLERİNİ.ADAM KENDİNİ HALA ASKER ZANNEDİYOR.
Son Pişman - Millet derin depresyonda, kimi trafikte diğer şöforlere, kimi komşusuna patlıyor, biraz sakinleşmemiz lazım,
Komutanda çok delikanlı imiş, nedir yaw eşinin çocuğunun yanında adam kurşunlamak, hiç oldu mu?
Paşalı - Yoruma katılıyorum yahyakaptan da seviye gerçekten düşük ne selam verirler be selam alırlar bende dayanamadım dairemi kiraya verdim
Osman - Pasada herkes oxford mezunu
Kadir - Yahya Kaptan çok kötü bir mahalle arastapark'ta çalışıyorum o bölgenin insanında seviye çok düşük ama tersine kibirliler neyin kibiri olduğunu da kimse bilmiyor insanlara yukarıdan bakıyorlar çoğuda emekli ama ben böyle emekli tayfa görmedim kocaeli de bedava daire verseler oturmam o kişilerle huzur olmaz hayattan soğuturlar valla arastapark'ta mecbur çalışıyorum başka şubeye geçicem avm de avm değil iş merkezi gibi bişey iş te yok
Birakma Bi̇zi̇ - Kadir ne olursun gitme ! Sen gidersen sular akmaz,elektrik olmaz ,kuş uçmaz,kervan geçmez,millet acından ölür.Yapma etme çocuklarımıza acı sende hiç vicdan yok mu ?.Daha fazla yalvartma bizi .Şu daire yi de sat kurtul ,ayak basma bir daha Yahya kaptana. Çalışılmaz da oturulmaz da burada senin yerin kireç ocakları.
Açız - Niye sizi korumak içinde kanunmu var yoksa söyleyince bilelim az bile denmiş
Mert - Zaten Yahya kaptanın eğitimli elit kesimi armada kent civarı sitelere kaydı.Yahya kaptanda kalanlarda eski kalite yok zaten.Kısacası ismi kaldı kaptanın sadece.
Yahya Kaptanlı - Boş boş konuşuyorsun sananı kaldı Yahya kaptanlıkları eleştirmek
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.