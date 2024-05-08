Apartman yöneticisi komşusunu vurdu!

Kadir - Yahya Kaptan çok kötü bir mahalle arastapark'ta çalışıyorum o bölgenin insanında seviye çok düşük ama tersine kibirliler neyin kibiri olduğunu da kimse bilmiyor insanlara yukarıdan bakıyorlar çoğuda emekli ama ben böyle emekli tayfa görmedim kocaeli de bedava daire verseler oturmam o kişilerle huzur olmaz hayattan soğuturlar valla arastapark'ta mecbur çalışıyorum başka şubeye geçicem avm de avm değil iş merkezi gibi bişey iş te yok