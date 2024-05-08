Kontrol etmek için girdiği iş makinesi sonu oldu: Kaza anı kamerada...

Olay, önceki gün 22.30 sıralarında Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki Sude Havacılık isimli plastik parça üretim fabrikasında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, fabrikaya yeni alınan pres makinesi kurulum esasında aniden çalıştı. Fabrika sahibi Necmi Şahin ise makineye sıkıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri Necmi Şahin'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Necmi Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından Necmi Şahin'in cenazesi ailesine teslim edildi. Şahin'in cenazesi Alikahya Fatih Mahallesi Fatih Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Şahin'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Sude Havacılığın ise 2007 yılında Kocaeli'de havacılık sektöründeki faaliyetlerine başladığı; uçak koltuğu, sehpası ve koltuk ekipmanları ile ambalajları ürettiği aktarıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan feci kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Necmi Şahin'in çalışanıyla birlikte makineyi kontrol ettiği ve içine girdiği görülüyor. Bu sırada makine kendi kendine çalışırken, dışarıda bulunan işçi panik haliyle sistemi durduruyor. Elektrik kesilirken, Necmi Şahin makinenin içinde sıkışıyor.

Kaynak: İHA