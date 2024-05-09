'Tuzla Kariyer ve İstihdam Buluşmaları’nın 40’ıncısı yoğun katılımla gerçekleşti
Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi ile İŞKUR iş birliğinde 18 firmanın insan kaynakları departmanlarının katılım sağladığı 'Tuzla Kariyer ve İstihdam Buluşmaları’nın 40’ıncısı dün gerçekleştirildi. Düzenlenen istihdam buluşması ile iş arayan vatandaşlarla öncü firmalar arasında köprü sağlandı.
Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, iş arayan vatandaşları işveren ile buluşturmaya devam ediyor. Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi ile İŞKUR iş birliğince Tuzla ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar için 'Tuzla Kariyer ve İstihdam Buluşmaları- 40' toplu iş görüşmesi düzenlendi. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen buluşmalar, Gebze- Kocaeli ve yakın çevrelerde faaliyet gösteren sektördeki öncü 18 firmaların insan kaynakları departmanlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu buluşmalarda vatandaşlar, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl’e teşekkürlerini iletti.
“İnsanlara büyük kolaylık sağlıyor”
Kocaeli Darıca’dan iş bulmak amacıyla buluşmalara geldiğini söyleyen Nurhan Keskin, “İnsanların iş bulması konusunda oldukça güzel düşünülmüş bir proje. Bu konuda belediyeyi tebrik ediyorum. Her belediyenin yapması gereken bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Üretim elemanı olarak bakıyorum, uygun bir iş bulursam sevinerek buradan çıkacağım. İş ararken böyle bir buluşmanın gerçekleşiyor olması insanlara büyük kolaylık sağlıyor, bu açıdan da oldukça verimli” dedi.
“İstihdam buluşmaları oldukça yararlı oluyor”
Ömer Atay ise, “Bu buluşmaların çok yararlı olduğunu düşünüyorum. İnsanların kendilerini ifade edebileceği ve yeteneklerini beyan edebileceği ortamlar, firmalar ile görüşebileceği, kendilerine uygun iş imkanları bulabileceği yerler oldukça kıymetli. Bu bakımdan istihdam buluşmaları oldukça yararlı oluyor. Firmaların kendilerine uygun kalifiye eleman bulabilecekleri, iş arayanların da aldığı eğitimlerine ve yeteneklerine göre ideal pozisyonlara ulaşabileceği bir buluşma olmuş. Dolayısıyla burası benim için de ve buraya başvuran kişiler için de gayet iyi olacaktır” şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA
09 May 2024 - 13:55 - Gündem --- Okunma
Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.382.613 gösterim gerçekleşti.
KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR
İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74
TEMİZLİK ELEMANI ARANIYOR
Yahyakaptan’da halı sahada yatılı çalışacak, TEMİZLİK ELEMANI aranıyor. Tel: 0532 421 27 15 - 0262 311 49 66
MOTOSİKLET TESLİMAT PERSONELİ ARANIYOR
HONDA Haldız Motosiklet’te görevlendirilmek üzere, *Sıfır motosikletlerin kontrolü ve teslimatını tamamlamakla görevli, *20-45 yaş arası BAY TESLİMA...
BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR
Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153
DEPO GÖREVLİSİ ARANIYOR
Kullar Yolunda yer alan gıda şirketimizde, Ürünlerin yüklenmesi, düzeni, istiflenmesi, Depo düzenini sağlayacak , İş dağılımlarında görev alacak 40...
ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR
Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...
ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR
Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71
EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT
Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90
MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR
Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...
SAHAN YEMEK PERSONEL ARIYOR
AŞÇI, AŞÇI YARDIMCISI, SERVİS ELEMANI VE ŞÖFÖR alımı yapılacaktır. SAHAN YEMEK TOPTAN GIDA VE İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ İletişim: Hilal Gidici Sa...
* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.