Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- G:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni adalet sarayı için müjdeyi verdi

KOSTÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için Kocaeli’ye gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açılışta Kocaelilere yeni adalet sarayı müjdesi verdi. Tunç, “En kısa sürede yeni adalet sarayını Kocaelililerin hizmetine açmayı planlıyoruz.” dedi.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni adalet sarayı için müjdeyi verdi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni adalet sarayı için müjdeyi verdi
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ), Turan Güneş Caddesi üzerinde Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni hizmete açtı. Diş merkezinin açılışı için Kocaeli’ye gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuşmasında Kocaelilere müjde verdi. Tunç, Kocaeli Adalet Sarayı’nın proje aşaması ihalesi yaptıklarını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.

104 BİN METREKARE ADLİYE SARAYI KAZANDIRACAĞIZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açılışta son olarak kürsüye geldi. Tunç yaptığı konuşmada, yıllardır beklenen yeni adliye binasının müjdesini verdi. Bakan Tunç, “Bu merkezimizin Kocaelililere hayırlı olmasını diliyorum. Kocaelililere adalet ile ilgili bir müjde verelim. Kocaeli’mizi yakışacak olan 104 bin metrekare kapalı alana sahip olacak bir adalet sarayının proje ihalesini gerçekleştirdik. 2024 yılı yatırım programında projeye almıştık. İnşallah kısa süre içerisinde proje çalışmalarını tamamlayarak Kocaeli'nin büyüklüğüne yakışacak bir adalet sarayını Kocaelili hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için çalışacağız.”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni adalet sarayı için müjdeyi verdi

# yeni, Kocaeli

09 May 2024 - 16:44 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.450.215 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Asım Tezcan - geç gelen adalet adalet mi acaba? davalar yıllarca sürüyor sayın ?bakan

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Mayıs 10:41
04

Xx - Adalet sistemi çökmüş binalar değil. Önce sistemi düzeltin.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 10 Mayıs 10:11
03

Ordan Geçenbay - Siz önce şu sokaklardaki başıboş köpekleri temizleyin ,en azından en basitinden başlayın derim sn bakan.

Yanıtla . 15Beğen . 4Beğenme 10 Mayıs 00:01
02

Ali Mert - daha dün başka bir bakan %65'i biten inşaatlar tamamlanacak, kalanlara dokunulmayacak, yeni yatırım yapılmayacak dedi. Bu hesapla yeni adliye hayal. siz kadıköy katlı otoparkın ikinci katını da alın. en pratik çözüm böyle olur.

Yanıtla . 27Beğen . 4Beğenme 09 Mayıs 16:53
01

izmitli - Sn Bakan adaleti sağlayan yeter Sarayı eksik olsun...

Yanıtla . 46Beğen . 3Beğenme 09 Mayıs 16:52
Diğer 3 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap Palet Ve Kereste Fabrikamızda çalışacak *PALET ÇAKIM USTALARI *AĞAÇ MAKİNE KULLANAN USTALAR *MARANGOZ USTALARI VE *VASIFSIZ ELEMANLAR alı...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74

TEMİZLİK ELEMANI ARANIYOR

Yahyakaptan’da halı sahada yatılı çalışacak, TEMİZLİK ELEMANI aranıyor. Tel:  0532 421 27 15 - 0262 311 49 66

MOTOSİKLET TESLİMAT PERSONELİ ARANIYOR

HONDA Haldız Motosiklet’te görevlendirilmek üzere, *Sıfır motosikletlerin kontrolü ve teslimatını tamamlamakla görevli, *20-45 yaş arası BAY TESLİMA...

BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153  

DEPO GÖREVLİSİ ARANIYOR

Kullar Yolunda yer alan gıda şirketimizde, Ürünlerin yüklenmesi, düzeni, istiflenmesi, Depo düzenini sağlayacak , İş dağılımlarında görev alacak 40...

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
TAKİP ET 93 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
T.C.KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Resmi İlandır mask
T.C.KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Resmi İlandır mask
KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
DÜZELTME İLANI Resmi İlandır mask
DÜZELTME İLANI
Kocaeli’nin üşengeç martısı sosyal medyada viral oldu mask
Kocaeli’nin üşengeç martısı sosyal medyada viral oldu
Feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi: Genç futbolcu yaşam mücadelesini kaybetti mask
Feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi: Genç futbolcu yaşam mücadelesini kaybetti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni adalet sarayı için müjdeyi verdi mask
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni adalet sarayı için müjdeyi verdi
'Tuzla Kariyer ve İstihdam Buluşmaları’nın 40’ıncısı yoğun katılımla gerçekleşti mask
'Tuzla Kariyer ve İstihdam Buluşmaları’nın 40’ıncısı yoğun katılımla gerçekleşti
Feci kazada hayatını kaybeden yayanın kimliği belli oldu mask
Feci kazada hayatını kaybeden yayanın kimliği belli oldu
İş yerinde çıkan kavgada kan aktı mask
İş yerinde çıkan kavgada kan aktı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL