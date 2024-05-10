Kocaeli’nin üşengeç martısı sosyal medyada viral oldu

KOCAELİ’DE ÇEKİLDİ

Kocaeli’de çekilen görüntülerde bir martının, başka bir martının sırtında yolculuk ettiği görüldü. Martı videosu X'te viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı martının üşengeçliğini kendisine benzetirken birbirinden komik yorumlar da art arda geldi.