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Anneler Günü'nü Gazzeli kadınlara adadılar: "Gazze’de her gün 37 anne ölüyor"

Anneler Günü'nü Gazzeli kadınlara adayan AK Partili kadınlar, Gazzeli kadınların özgürlük mücadelesinin yanında olduklarını belirterek, savaşın son bulmasını istedi. Her gün Gazze’de 37 kadının öldüğüne dikkat çeken kadınlar, “Hiçbir dönemde yaşanan zulümler karşısında anne olmak bu kadar zor olmamıştı” dedi.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Anneler Günü'nü Gazzeli kadınlara adadılar: "Gazze’de her gün 37 anne ölüyor"
Anneler Günü'nü Gazzeli kadınlara adadılar: "Gazze’de her gün 37 anne ölüyor"
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ANNELER GÜNÜ İÇİN ANLAMLI AÇIKLAMA

Bu pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü öncesi AK Parti İl Kadın Kolları, Filistin’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı. Gazze de her gün 37 annenin yaşamını yitirdiğine dikkat çeken AK Partili kadınlar bu yıl ki anneler gününü Gazzeli kadınlara adadı. “Anne katili İsrail”, “Ölenlerin yüzde 70’i kadın ve çocuk” dövizleri taşıyan kadınlar, aynı zamanda öldürülen anne ve çocukların resimlerini taşıdı. Anıtpark’ta yapılan basın açıklamasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir ve kadın kolları katıldı.

Anneler Günü'nü Gazzeli kadınlara adadılar:

HİÇ BU KADAR ZOR OLMAMIŞTI

Basın açıklamasında, Anneler Gününde her yıl tatlı bir telaş yaşanırken bu yıl öksüz kalan, evlatlarının acısını yaşayan annelerin ağır imtihanın yaşandığını söyleyen AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özmedir, “Dünyanın orta yerinde, yanı başımızda Filistin’de, Gazze’de, Refah’ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı. Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyor. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken, Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor.

Anneler Günü'nü Gazzeli kadınlara adadılar:

9 BİN KADIN ÖLDÜ

Bir kadın, bir anne olarak çok net ifade ediyorum: her can tek, her can biricik ve bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir. Filistin Sağlık Bakanlığının 5 Mayıs’ta yaptığı açıklamaya göre; İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 34 bin 683 kişi öldü, 78 bin 18 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler kadın biriminin raporuna göre Gazze’de 9 bin kadın öldü. Günde ortalama 63 kadın hala ölüyor ve bunların 37’si ise anne. Kayıp ve akıbeti bilinmeyen kadınların sayısı 2 bin 100. Sağ kalan ve yaşam savaşını sürdürmeye, çocukları için hayata tutunmaya çalışan kadınlar, anneler var hala” dedi.

Anneler Günü'nü Gazzeli kadınlara adadılar:

180 BİN KADIN ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Filistin’de 180 bin kadının ölümle burun buruna olduğunu söyleyen Özdemir, “Gazze’deki her 5 kadından 4’ü, aile bireylerinden en az birinin üst üste iki öğün yiyemediğini ifade ediyor. Çocuklar, annelerinin gözü önünde eriyor. “Savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz. Hamas’ın ateşkes masasına oturmayı kabul etmesi gelecek için bir umuttur. Ancak çağrıya rağmen özellikle Gazze ve Refah’ta artarak devam eden saldırılar İsrail’in niyetini ortaya koymuştur. Biz anneler olarak İsrail’e çağrıda bulunuyoruz. Ateşkes için bir adım atılsın” dedi. 

Anneler Günü'nü Gazzeli kadınlara adadılar:
Anneler Günü'nü Gazzeli kadınlara adadılar:

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10 May 2024 - 13:12 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.450.215 gösterim gerçekleşti.

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