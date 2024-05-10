Kocaeli’de iş bırakan 10 bin öğretmen şiddete karşı birlikte yürüdü
Kocaeli’de Eğitim-Bir-Sen, Eğitim İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim Sendikası, Türk Eğitim-Sen’e bağlı yaklaşık 10 bin öğretmen, İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısıyla katledilmesini ve öğretmeni şiddeti protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.
ÖĞRETMENLER KOCAELİ’DE ŞİDDETE KARŞI BİR OLDU
Öğretmenler, kendilerine yönelik artan şiddete tepki göstermek ve İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısıyla katledilmesini ülke genelinde protesto ediyor. Bu kapsamda Kocaeli’de Eğitim-Bir-Sen, Eğitim İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim Sendikası, Türk Eğitim-Sen’e bağlı öğretmenler iş bırakma eylemi yaptı. Öğretmenler Sabri Yalım Parkı’ndan yürüyüşe başlayarak Milli İrade Meydanı otopark alanına kadar yürüyüş gerçekleşti. Alanda sendikalar kendi basın açıklamalarını gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca öğretmenler şiddete karşı slogan attı.
ŞİDDETE KARŞI TEDBİR İÇİN YETKİLERE SESLENİYORUZ
Eylemde ilk açıklamayı okuyan Eğitim-Bir-Sen Şube Sekreteri Halil İbrahim Alkan yaptığı konuşmada, “Öğretmenlerimize hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılması sebebiyle bir araya gelmiş durumdayız. Şiddete karşı tedbir alınması için yetkililere sesleniyoruz. Ölümle sonuçlanmaya başlayan saldırıların son bulması için gerekli önlemler ivedilikle alınmalıdır. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti önleyecek ve cezalandıracak bir yasal düzenlemenin yapılması için bugün ülke genelinde is bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz. Yaşadığımız acılar dünün ihmal ve umursamazlığının bir sonucudur.” dedi.
CAN GÜVENLİĞİMİZDEN ENDİŞE ETMEK İSTEMİYORUZ
Eğitim-İş Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Sabri Mutlu, “İtibardan tasarruf olmuyor da güvenlikten niye oluyor. Bizler baş sağlığı dileyecek hiçbir yöneticinin sözüne güvenmiyoruz. Bugün eğitim emekçisinin can güvenliğinden endişe ederek ise gidiyor olması en çok sizin eserinizdir. Bu ülke bir baş öğretmenin kurmuş olduğu tek ülkedir. Bu ülkede, eğitim emekçisinin emeğinin ve caninin hiçe sayılmasını kabul etmiyoruz. Öğretmenin emeğine, canına, fikrine saygı duyacaksınız. Eğitimde şiddet yasası acilen çıkarılmalıdır. Özel ya da devlet okulu ayırmaksızın tüm okulların güvenliği derhal sağlanmalıdır. Can güvenliğimizden endişe duyarak okula gitmek istemiyoruz, eğitimde adalet istiyoruz" dedi.
SABRİ MUTLU: Eğitim-İş Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Sabri Mutlu, konuşmasında, “Özel ya da devlet okulu ayırmaksızın tüm okulların güvenliği derhal sağlanmalıdır. Can güvenliğimizden endişe duyarak okula gitmek istemiyoruz, eğitimde adalet istiyoruz" dedi.
ŞİDDET OKULLARIMIZDA DA KARŞIYA ÇIKMAKTADIR
Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Ayda Işık Sevim konuşmasında, “Toplum olarak hayatımızın her aşamasında her gün karşıya kaldığımız şiddet olgusu uzun suredir okullarımızda da karşımıza çıkmaktadır. Eğitim kurumlarında can güvenliğinin sağlanmasını gerektirmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nı acilen harekete geçmeye ve önlem almaya çağırıyoruz. Eğitim kurumlarının tümünde binlerce gereksiz müfredat yerine, şiddettin çağdışı ve yanlış olduğunu öğreten dersleri içeren bilimsel demokratik eğitim öğretim programları hazırlanmalıdır. Öğretmenlere tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi insanca yaşayacakları yoksulluk sınırın üzerinde bir gelir sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.
AYDA IŞIK SEVİM: Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Ayda Işık Sevim, “Her gün karşıya kaldığımız şiddet olgusu uzun suredir okullarımızda da karşımıza çıkmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nı acilen harekete geçmeye ve önlem almaya çağırıyoruz.” İfadelerini kullandı.
VALİMİZ KANLI ÖNLÜĞÜ YUSUF TEKİN’E ULAŞTIRSIN
Hürriyetçi Eğitim Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Adem Ellialtıoğlu konuşmasını temsili bir kanlı önlükle gerçekleştirdi ve konuşmasının sonunda kanlı önlüğü Vali Yavuz’un Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e ulaştırmasını istediğini ifade ederek valiliğin kapısına astı.
Ellialtıoğlu konuşmasında “Öğretmenlerin şiddete maruz kalması ve öldürülmesinin göz yumucuları, hatta azmettirenlerisiniz. Bütün kitapları yırttınız, kalemleri kırdınız, ocağımıza, yüreğimize ve emeğimize ateş gibi düştünüz. Öğretmen ölürse yöneten ölür, yönetilen olur, öğretmen ölürse sen olursun ben ölürüm. Siz öğretmenlerinize sahip çıkmazsanız biz birbirimize sahip çıkarız ve her gün meydanlarda avazımız çıktığı kadar bağırırız.” dedi.
ADEM ELLİALTIOĞLU: Hürriyetçi Eğitim Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Adem Ellialtıoğlu konuşmasını temsili bir kanlı önlükle gerçekleştirdi ve konuşmasının sonunda kanlı önlüğü Vali Yavuz’un Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e ulaştırmasını istediğini ifade ederek valiliğin kapısına astı.
HAKKIMIZI ALANA KADAR MÜCADELEDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ
Bir araya gelerek eylem gerçekleştiren beş sendika eylemde Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası’na söz vermedi. Özel Öğretmenler Sendikası Kocaeli İl Temsilcisi Bilal Akkurt, Eğitim Sen’in desteği ile eylem sonrası yaptığı açıklamada, “Meslektaşımızın kaybı bu politikaların yarattığı çürümeden bağımsız değildir. Özel öğretim kurumlarında kamu okullarında olduğu gibi denetim mekanizması eğitim sürecini bir parçası olarak objektif esaslarla yürütülmelidir Yaşam hakkı ve güvenli çalışma koşulları için denetim şart. Tüm engellemelere ve tehditlere rağmen emeğimizi patronlara teslim etmeyeceğiz. Haklarımızı alana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.”
BİLAL AKKURT: Özel Sektör Öğretmenleri Kocaeli Temsilcisi Bilal Akkurt, “özel öğretim kurumlarında kamu okullarında olduğu gibi denetim mekanizması eğitim sürecini bir parçası olarak objektif esaslarla yürütülmelidir” ifadesi ile çağrıda bulundu.
ÖĞRETMENLER ŞİDDETE KARŞI YÜRÜDÜ: Kocaeli’de Eğitim-Bir-Sen, Eğitim İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim Sendikası, Türk Eğitim-Sen’e bağlı öğretmenler, öğretmene şiddete karşı birlikte yürüdü. Yaklaşık 10 bin öğretmen sloganlarla şiddete karşı önlem alınmasını istedi.
10 May 2024 - 13:19 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma
Mahreç Yavuz Solmaz
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.