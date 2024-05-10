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Feci kazada hayatını kaybeden öğretmen memleketinde toprağa verildi

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrulduktan sonra yere çakılarak hayatını kaybeden öğretmen Orhan Gündoğdu memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Feci kazada hayatını kaybeden öğretmen memleketinde toprağa verildi
Feci kazada hayatını kaybeden öğretmen memleketinde toprağa verildi
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Kaza, Sepetlipınar Mahallesi D-130 Karayolu geçişi Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki 41 ST 138 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak önce yol kenarında yürüyen Orhan Gündoğdu'ya (51), sonra beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölünürken, talihsiz adam metrelerce savrulup yere çakıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.T., ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, yaya Orhan Gündoğdu'nun ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Feci kazada hayatını kaybeden öğretmen memleketinde toprağa verildi

Memleketi Kayseri'de toprağa verildi

Feci kazada hayatını kaybeden öğretmen Orhan Gündoğdu, öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Serkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına Gündoğdu'nun yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Feci kazada hayatını kaybeden öğretmen memleketinde toprağa verildi
Feci kazada hayatını kaybeden öğretmen memleketinde toprağa verildi
Feci kazada hayatını kaybeden öğretmen memleketinde toprağa verildi
Feci kazada hayatını kaybeden öğretmen memleketinde toprağa verildi

Kaynak: İHA

# sevk, polis, Öğretmen

10 May 2024 - 14:38 - Gündem --- Okunma

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