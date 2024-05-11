Kocaeli'deki töre cinayetinde 12 kişi tutuklandı
Ailesinin kayıp başvurusu dahi yapmadığı Güneş Yıldıztan’ın aile meclisinde alınan kararla töre cinayetine kurban gittiği belirlendi. 3 ilde düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Güneş Yıldıztan’ın kocasının da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda 4 çocuk annesi 27 yaşındaki Güneş Yıldıztan’ın 2017 yılından beri hiç bir kaydının olmadığını ve kayıp olduğunu belirledi. Hakkında kayıp başvurusu olmamasına rağmen resmi hiç bir işlem yapmadığı tespit edildi. Güneş Yıldıztan’ın öldürülmüş olma ihtimalini değerlendiren polis ekipleri olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.
4 AYLIK ÇALIŞMA, 50’DEN İFADE
Güneş Yıldıztan’ın ailesini ve yakın çevresini incelemeye alan ekipler 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. Yapılan çalışmalarda Güneş Yıldıztan’ın 30 Aralık'tan itibaren hiç haber alınamadığını belirlendi. Olayla ilgili olarak 50’den fazla kişinin bilgisine başvurularak ifadesi alındı.
İNFAZ KARARI
Yapılan çalışmalar ve toplanan bilgiler kapsamında Güneş Yıldıztan’ın Nihat Yıldıztan ile evli olduğu dönemde M.A. ile bir ilişki yaşadığını ve Aralık 2017 tarihinde birlikte kaçtıklarını belirledi. Güneş Yıldıztan ve sevgilisi M.A. kaçtıktan bir süre sonra aile meclisinin toplanarak Güneş Yıldıztan hakkında infaz kararı verdikleri tespit edildi.
KOCASINDAN ŞİKAYETÇİ OLUP SIĞINMA EVİNE GİTMİŞ
Güneş Yıldıztan’ın hakkında aile meclisi tarafından infaz kararının çıkması üzerine sevilisi M.A. ile Darıca Polis merkezine geldiği ve kocası Nihat Yıldıztan’ın kendisini darp ve işkence ettiğini söyleyerek şikayetçi olduğu ve kadın sığınma evine yerleştiği öğrenildi. Bir süre kadın sığınma evinde kalan Güneş Yıldıztan’ın ailesinin sığınma evinden çıkması için baskın yapması üzerine sığınma evinden kaçtığı belirlendi.
30 ARALIK 2017’DEN SONRA HİÇ BİR İZE RASTLANMADI
Sığınma evinden kaçmasının ardından Güneş Yıldıztan’a ait hiçbir resmi kayda rastlanmadı. Güneş Yıldıztan’ın en son 30 Aralık tarihinde görüldüğü tespit edildi. Çalışmalarda Güneş Yıldıztan’ın sığınma evinden kaçtıktan 5 gün sonra ailesine yakalandığı ve bir daha kendisinden hiçbir ize rastlanmadığı belirlendi.
3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Cinayet Büro Amirliği ekipleri 4 aylık çalışmanın sonunda töre cinayetine kurban gittiğini değerlendirdikleri Güneş Yıldıztan’ın infaz kararının alındığı aile meclisinde bulunan, cinayete iştirak eden ve bilgisi olduğu halde saklayan 26 kişiyi Kocaeli, İstanbul ve Van’da düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 26 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
İFADELERDEKİ ACI GERÇEK
Gözaltına alınan 26 kişiden 14’ü ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 14 kişiden 4’ü Güneş Yıldıztan’ın kardeşi oldukları birinin de birlikte kaçtığı sevgilisi M.Y. olduğu öğrenildi. 14 kişinin ifadelerinde Güneş Yıldıztan’ın aile meclisi toplanarak sevgilisi ile kaçtığı için hakkında infaz kararı verildiği ve Körfez ilçesi Sevindikli’de bulunan ormanlık alanda infaz edildiğini söyledikleri öğrenildi.
CİNAYET, CİNAYETE İŞTİRAK, AZMETTİRME SUÇLARINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Cinayet büro ekipleri toplanan deliler ve alınan ifadeler ile Güneş Yıldıztan’ın Sevindikli mevkiinde kocası N.Y. ve kocasının kardeşleri tarafından öldürülerek ormanlık alana gömüldüğü diğer akrabalarının cinayete azmettirdiğini belirledi. Güneş Yıldıztan’ın kocası Nihat Yıldıztan ve akrabaları S.Y., M.Y., B.Y., F.Y.,O.Y., A.Y., S.Y., Z.Y., B.Y., M.Y., M.Y. isimli 12 kişi cinayet, cinayete iştirak, azmettirme suçlarında Körfez Adliyesi’ne sevk edildi.
12 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen Güneş Yıldıztan’ın kocası Nihat Yıldıztan ve akrabaları S.Y., M.Y., B.Y., F.Y.,O.Y., A.Y., S.Y., Z.Y., B.Y., M.Y., M.Y. isimli 12 kişi cinayet, azmettirme, suçu ve suçluyu gizleme ve cinayete iştirak suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi
11 May 2024 - 11:48 Kocaeli- Asayiş --- Okunma
Mahreç Selda Hatun Tan
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Rockbeat - YIL 2024 HALA TÖRE CİNAYETİ.....
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.