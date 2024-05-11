Coşkun Demirbakan: “Hazırlık maçı gibi rahat oynadık”
Sakaryaspor Teknik Direktörü Kocaelispor’u deplasmanda 2-0 mağlup ederek play-off finali oynamaya hak kazandıkları maçın ardından “Hazırlık maçı gibi rahat oynadık” dedi.
Trendyol 1. Lig'in son haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yenerek play-off finali oynamaya hak kazandı. Maçın ardından Sakaryaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Demirbakan, “Başkanımıza ve yönetime teşekkür ederim. Bana bu görevi layık gördükleri için. Sonra Tuncay Şanlı hocamıza da teşekkür ediyorum; iyi bir takım bıraktığı için. Biz bir iki dokunuş yaptık. Futbolcularımın hepsini kutluyorum. Ayaklarına sağlık. Rakibimiz maçı kaos ortamına sokmak istedi. Taraftar normal. Kendi takımının yenilmesine üzülür. Onları da anlayışla karşılıyorum ama biraz fazla uzağa gittiler. Ben transfer yasağı varken Kocaelispor’da da görev yaptım. Alacağımın 4’te 1’ine imza atan ilk insan benim. Kimse imza vermezken ben imza verdim, yol gösterdim. Birkaç kişiyi ikna ettim. Sırf Kocaelispor yaşasın diye. Ama bu tavrı burada hak etmedim, üzüldüm" diye konuştu.
“Rakibimiz baskı altındaydı çok hata yaptı”
Demirbakan, psikolojik olarak rakiplerinin baskı olduğunu vurgulayarak, "Kendi taraftarı önündeydik. Biz de taktiğimizi ona göre yaptık. Biz bu maçı hazırlık maçı gibi rahat oynadık. Çocuklara da öyle dedim. Kocaelispor aşırı motivasyondaydı. Aşırı motivasyon zararlıdır. Çocuklar yapacağını yapamaz. Kocaelisporlu futbolculara da haksızlık etmeyelim. Bu baskıda oynamak zor. Kazanmak başarmak demek değildir. Bugün kazandık, henüz başarmadık. Final maçını yenip Süper Lig’e çıkarsak o zaman başarmış olacağız. Bu yalnızca bugün için kazançtı. Devre arasında oyun değişikliği yaptım. Aslında formasyon değişikliği yaptım. O ara golü bulduk. Sonra da Kocaelispor mağlubiyetten kurtulma telaşıyla oynadı. Ve defansif olarak çok hata yaptı, bize çok alan bıraktılar. Bizim çocuklar da galibiyeti koruma telaşı oldu. O ara baskı yedik. Ama defansif anlamda, takım defansı olarak da çocuklar her şeyi iyi yaptılar. Sonuç böyle çıktı. Hepsine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
“Hangi takım olacağı hiç önemli değil”
Play-off finalini hangi takımla oynamak istediğinin sorulması üzerine Coşkun Demirbakan, “Finalde hangi takımın olacağı hiç önemli değil. Benim için maç başladığında analiz başlar. Bir hafta önceki analizi ne yapayım! Dünün güneşiyle çamaşır kurutulmaz. Bir hafta önce bizim takım öyle oynadı, bugün de böyle oynadı. Neyin analizini yapacaksınız! İnsanları kandırıyorlar. Türk futbolunun senteze, bütünleşmeye ihtiyacı var. Kendi takımını birleştir, bütünleştir, analize gerek yok. Taktik olarak bütünleştir. Rakip takımı izlemeye adam göndermeye ne gerek var. Senelerdir bunu diyorum. Milleti kandırıyorlar; Yok analiz yapmış, 3 şut atmış vs. Rakibin izin verdiği kadar oynarsınız. Türk futbolu için eksiklerimizi konuşuyorum. Bırakın analizi” diye cevap verdi.
“Burak Süleyman yönetimin tasarrufunda, yorum yapamam”
Burak Süleyman’ın kadro dışı kalmasıyla ilgili olarak da Demirbakan, “Yönetimin tasarrufu. İyi giden şeyler var. Buraya gelene kadar Burak’ın da katkısı oldu. Ama onun için yorum yapamam. Yönetim karar verir. Bende öne disiplin gelir. Eğer disiplinsiz bir harekete, kulübün manevi şahsiyetine karşı yanlışı varsa kim olursa olsun affetmem. Önce manevi şahsiyet. Ama özel hatası varsa kendi aralarında tolere edebilirler. Önce kulüp; önce Kocaelispor kulübü, önce Sakaryaspor kulübü. Şahıslar kulübün üstüne çıkamazlar” sözlerini sarf etti
Kaynak: İHA
FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR
Ahşap Palet Ve Kereste Fabrikamızda çalışacak *PALET ÇAKIM USTALARI *AĞAÇ MAKİNE KULLANAN USTALAR *MARANGOZ USTALARI VE *VASIFSIZ ELEMANLAR alı...
KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR
İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74
BAHÇIVAN VE TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR
Kartepe civarında oturan, Site işlerinden anlayan, BAHÇIVAN ve TEMİZLİK PERSONELİ alınacaktır. Tel: 0532 219 8153
ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR
Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...
ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR
Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71
EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT
Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90
MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR
Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR
LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...
BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR
41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35
VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR
Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ...
* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Hüseyin - Helal olsun coşkun baba oynattın Sakarya sporu
49 Yıllık Körfezli - Bu küçük düşürücü bir söylem çoşkun bey.altında art niyet aranır.dikkat bu tip söylemler seni bir yerde hayal kırıklığına uğratır.sen dua etki biz iyi değiliz.
Adalı54 - bizim takım ucuz paraya kuruldu sezon başı ilk 5 maç sonu küme düşmemeye oynarız diye düşündüm şimdi play-off finali oynayacağız bak teselli olduğunuz bizce manasız olan göztepeye aliağa bizede kasaba takımı diyorsunuz ya işte o iki dost takımdan biri direk süper lige çıktı diğeri play-off finali oynayacak sizin dostunuz altayspor küme düştü sizde anca play-off oynayacaksınız
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.