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Medikal Park Hastanesinde korkutan yangın

İzmit'te Medikal Park Hastanesi'nin bodrum katındaki kesintisiz güç kaynaklarını bulunduğu odada yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Acil serviste tedavi gören 5 hasta ambulanslarla çevre hastanelere tahliye edildi.

Medikal Park Hastanesinde korkutan yangın
Medikal Park Hastanesinde korkutan yangın
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D-100 Karayolu üzerinde Symbol AVM yanında bulunan Medikal Park Hastanesi'nin bodrum katındaki kesintisiz güç kaynaklarını bulunduğu odada yangın çıktı. Odadan çıkan dumanlar, aynı kattaki acil servis ve bir üst kata yayıldı. Yangın alarmının devreye girmesi üzerine paniğe kapılan çalışan ve hastalar dışarı çıkarak, hastanenin önünde toplandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü, hastanede işleyiş normale döndü. 

Bodrum kattaki Acil Serviste tedavi göre 5 hasta ambulanslarla çevredeki hastanelere tahliye edildi. İtfaiye ekipleri (UPS) odasında soğutma ve duman tahliyesi çalışması gerçekleştirdi. Yangın sebebiyle etkilenen yada yaralanan olmazken (UPS) odasında hasar meydana geldi.

Medikal Park Hastanesinde korkutan yangın
Medikal Park Hastanesinde korkutan yangın
Medikal Park Hastanesinde korkutan yangınMedikal Park Hastanesinde korkutan yangınMedikal Park Hastanesinde korkutan yangınMedikal Park Hastanesinde korkutan yangınMedikal Park Hastanesinde korkutan yangınMedikal Park Hastanesinde korkutan yangınMedikal Park Hastanesinde korkutan yangınMedikal Park Hastanesinde korkutan yangınMedikal Park Hastanesinde korkutan yangın

Kaynak: AA

# Kocaeli, Büyükşehir

11 May 2024 - 20:12 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Nasuhbey41 - @Stop 01 nolu yoruma cevabı: Define olabilir büyük hazine zaten bodrum kat dedektör ile kontrol etmek lazım

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 11 Mayıs 21:13

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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