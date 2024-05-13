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Mayıs’ın ortasında kar yağışı

İlkbahar aylarına girilmesine rağmen Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Mayıs’ın ortasında kar yağışı
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Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. İlkbahar aylarına girilmesine rağmen yağan kar, Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Mayıs ayında yağan kar bazı yeşil alanları beyaza bürüdü. Yağış aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: İHA

13 May 2024 - 17:43 İHA Sakarya- Yaşam --- Okunma

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