Kocaeli'de göçmen kaçakçılarına operasyon: Elbise dolabından çıktılar
Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 21 göçmen kaçakçısı yakalandı. Şüphelilerden kimi elbise dolabından, kimi ise otomobilin bagajından çıktı.
Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin evlerde barındırılmasını sağlayan ve bu göçmenlerin ülke içerisinde nakledilmelerini organize ederek haksız maddi çıkar sağladığı tespit edilen 'Göçmen Kaçakçısı Organizatörlere' yönelik başlatılan projeli dosya kapsamında 63 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı olaylarına karışan 4 şüpheli tutuklandı.
Dosya kapsamında yürütülen soruşturmada operasyon süreci devam etti. Göçmen kaçakçılığını örgütlü bir şekilde yaptığı tespit edilen 21 şüphelinin yakalanması amacıyla, 10 Nisan tarihinde Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Hatay, Kayseri, Manisa, Mersin ve Gaziantep Emniyet Müdürlükler ile birlikte 7 ilde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 21 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 23 düzensiz göçmen daha yakalandı. Aramalarda ele geçirilen 4 bin 100 dolar , 35 bin 600 TL, 650 Euro ve 1000 Suriye Lirası para, suçta kullanılan kimlikler ve dijital materyallere el konuldu.
Yakalanan şüpheli şahıslar, hakkında tamamlanan işlemlerinin ardından Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, düzensiz göçmen hareketliliğinin engellenmesine yönelik çalışmaların süreceği aktarıldı.
Kimi elbise dolabına, kimi otomobilin bagajına saklandı
Öte yandan, polis ekiplerince ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda şahıslardan bazılarının elbise dolabına, bazılarının otomobilin bagajına saklandığı görüldü.
13 May 2024 - 19:32 Kocaeli- Asayiş --- Okunma
Mahreç Selda Hatun Tan
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.