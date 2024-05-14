Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı! Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar
"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasının son bölümünde 6 Şubat 2023 depremini yaşayan ve enkazda hem ailesini hem de bacağını kaybeden yarışmacı Aylin Karakuş, hikayesiyle sunucu Kenan İmirzalıoğlu'na duygusal anlar yaşattı. İmirzalıoğlu, ağlayarak yarışmacıya sarıldı.
Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması, sorulan sorularla ve renkli yarışmacılarıyla sık sık gündeme geliyor.
Yarışmanın son bölümü, bu sefer hüzünlü anlara sahne oldu. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 şehirde büyük bir yıkım meydana getiren depremi yaşayan yarışmacı Aylin Karakuş; hem İmirzalıoğlu'na hem de izleyicilere duygusal anlar yaşattı.
Bir bacağı ampüte edilen Aylin Karakuş, hikayesini şöyle anlattı:
"6 Şubat 2023'te ailemi görmek için Antakya'da bulunuyordum. O gün Ankara'ya dönecektim, sabah 6'da uçağım vardı. Ama maalesef deprem oldu. Enkaz çok kötüydü. 15 saat enkaz altında kaldım. Sonrasında erkek kardeşim çıkardı beni. Binamızdan 99 kişi vefat etti. 4 kişi sağ kaldık. Biri beni babam. Aynı enkaz altında annemi ve ağabeyimi kaybettik. Üç kardeşim daha var, okudukları için hepsi şehir dışındaydı."
"Sol bacağımı dizimin üstünden kaybettim. Bacağımdan baş aşağı asılı kalmıştım enkazda. Kendimi yay haline getirdim, bir şeyler buldum kendimi ısıtmaya çalıştım, çok üşüyordum. Ama nedeni soğuk değil kan kaybıymış. Ve o bacağım sayesinde ben şu an sizin karşınızdayım. Hayatımı bacağıma borçluyum. Ayın 8'inde ampüte edildim. Zaten kendinden ampüteydi aslında, kopmuş bacağım. Ama ben hiçbir acı duymadım. Kan kaybından dolayı şoka girdim muhtemelen."
"Geçen sene bu zamanlar hâlâ hastanedeydim, tedavi oluyordum. Şimdi buradayım. Ayaktayım, ayakta olmak zorundayım. Kaybettiğim ağabeyim için. O da doktora öğrencisiydi. Ben onun bayrağını devraldım, onun için ayağa kalktım. Annem de akademisyen olmamı çok istiyordu, hayatım boyunca beni buna hazırladı. Annemle çok büyük bir bağımız vardı bizim."
"Ben ağlamak istemiyorum biliyor musunuz? Hep gülmek istiyorum, hep yaşamak istiyorum. Allah hiç kimseye göstermesin. O kadar baş edilmez bir şey ki... Durduk yere, hiçbir şey yokken kayıplar çok zor. Hiç bacağıma üzülmedim, bir gün bile 'bacağım gitti' demedim. Annem ve ağabeyim beni bitirdi. Hayatım onlardan sonra çok değişti. 'Ben 30 yaşıma nasıl geleceğim' diye kendime bazen soruyorum, ağabeyim 29 yaşındaydı..."
KENAN İMİRZALIOĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Aylin Karakuş'un hikayesini ardından, Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlayarak yerinden kalkan ünlü oyuncu, Karakuş'a sarıldı. İmirzalıoğlu ile Karakuş'un duygusal anları, stüdyoda büyük bir alkışla karşılandı.
Kaynak: NTV
14 May 2024 - 01:03 - Magazin --- Okunma
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.