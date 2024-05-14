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Pes dedirten görüntü; otomobilin airbaginden sünger çıktı

Son dönemlerde ikinci el otomotiv alım satımında çeşitli hileler yapan dolandırıcılar, araçlarda yolcular için hayati önem taşıyan airbaglere kadar uzandı. Konya’da ekspertize götürülen otomobilin kontrolleri sırasında airbagden sünger çıkması pes dedirtti.

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Son zamanlarda ikinci el araçların fiyat artışları bazı dolandırıcılık olaylarına da kapı aralıyor. Dolandırıcıların bir çok sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de yaptıkları pes dedirtiyor. Konya’da ekspertize götürülen aracın kontrolleri sırasında airbagden şüphelenen oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, airbag içerisine yerleştirilmiş süngeri buldu.

“Airbag yerinde boş olan kısma kocaman bir sünger yerleştirmişler”

Araç içerisindeki en önemli hayati parçanın içerisinde sünger bulan oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, “Airbagleri sağlam olduğu söylenen bir araç geldi. Bunun bilgisini de veren büyük bir firma. Tabela çok önemli değil, ustalık önemli. Aracın airbagini kontrol ettiğimizde aracın beyin bölümünden arıza kodu çıkmadı. Direnç atılmış aracın airbaglerine ve airbagin yerinde boş olan kısmına kocaman bir sünger yerleştirmişler. Airbagin dış plastiğine de sarmış. Airbag açık dedim, satıcı bana böyle bir şey olamaz dedi. Ben de kendisine birebir gösterdim. Bunun içinde airbag yerine sünger var dedim ve ikna oldu” dedi.

“Airbag testi kesinlikle her araçta yapılması gerekiyor”

Airbag parçasının önemine değinen Uysal, “Böyle durumlarda bir kaza anında zor durumda kalınır. Sağlam çalışan airbag hayat kurtarır. Küçük bir airbag hayatınızı kurtarır. İnsanların hayatı bu kadar ucuz değil. Airbag testi kesinlikle her araçta yapılması gerekiyor. Bu parçaların arızalarının kesinlikle kontrol edilmesini öneriyoruz. Dış kısmında bulunan plastik parça değişmiş oluyor. O yüzden de mağduriyet oluşuyor, vatandaşlarımızı uyarıyorum” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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14 May 2024 - 12:11 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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