Kocaeli’de lise öğrencileri üretti: İHA otonom yük bırakıyor
Kocaeli’de lise öğrencileri 120 santimetre kanat açıklığına sahip ve 700 gram yük taşıyabilen İnsanız Hava Aracı (İHA) üretti. Yapay zeka ile görüntü tanımlama yapılabilen araç, otonom belirlenen noktalara yine otonom olarak yük bırakabiliyor.
Başiskele ilçesindeki Şehit Ozan Özen Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrenciler İnsanız Hava Aracı (İHA) yapmaya karar verdi. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hayati Şahin, danışmalığında yaz tatillerini de çalışarak geçiren öğrenciler 120 santimetre kanat açıklığına 2 kilogram ağırlığıma sahip, 20 dakika havada kalabilen İHA üretti. Katıldıkları TEKNOFEST yarışmasında finale kalan öğrenciler daha sonra bu aracı elde ettikleri bilgiler doğrultusunda geliştirdi. Kamera takılan araca yapay zeka ile görüntü tanıma sistemi eklendi. Araç bu sayede hedef noktayı otonom tespit edebiliyor ve otonom olarak yük indirebiliyor. Geliştirilmesi halinde aracın, acil afet durumlarında alan taraması ve tarım sektöründe kullanılması hedefleniyor.
“BELİRLENEN NOKTAYA OTONOM OLARAK YÜK BIRAKABİLİYOR”
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hayati Şahin, “2022 yılında ‘sabit kanat’ kategorisinde insansız hava araçları yarışmasına katıldık. Afyonkarahisar’da finallere katılmaya hak kazandık. 120 santimetre kanat açıklığına sahip 2 kilogram ağrılığındaki aracımız, yaklaşık 20 dakika havada kalabiliyor. Aracımızın otonom uçuş yapabilme özelliği var, belirlenen noktaya otonom olarak yük bırakabiliyor. 2023 yılında aracımızı geliştirerek bu kez Bursa’da ‘insansız hava araçları’ kategorisinde yarışmaya katıldık. Aracımız üzerine eklediğimiz kamera ile görüntü tanımlama yapabiliyor. Hedef noktayı uçarken, otonom olarak tespit edebiliyor ve buraya kendi üzerinde taşıdığı yükü otonom olarak bırakabiliyor. Aracımız teknik özellik olarak önceki araçlarımıza benziyor. 20 dakika uçuş süresine ve 700 gram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip” dedi.
“YAPAY ZEKA İLE TANIMA ÖZELLİĞİ OLACAK”
Aracın Full HD kalitesinde görüntü aktarabileceğini söyleyen Hayati Şahin, "Yer istasyonundan anlık olarak HD kalitesinde görüntü izleyebileceğiz. Aracımızda çektiği görüntüde bizim belirlediğimiz nesneleri yapay zeka ile tanıma özelliği olacak. Belirttiğimiz nesneleri tanıdığında yer istasyonumuza araç bilgi gönderecek gerekirse o noktada sabit kalacak ve o nokta ile ilgili yer istasyonunun verdiği komutları uygulayabilecek” diye konuştu.
"YAPAY ZEKA İLE GÖRÜNTÜ TANIMA YAPTIĞI İÇİN KAYIP İNSANLARIN BULUNMASINDA ALAN TARAMASINDA DA KULLANILABİLİR"
Çalışmalardan bahseden Şahin, “Aracımız yapay zeka ile görüntü tanıma yaptığı için kayıp insanların bulunmasında alan taramasında kullanılabilir. Doğal hayatın korunmasında; bazı canlıların bazı dönemlerde beslenmesi gerekebilir. Yaptığı alan taramasında tespit edip hayatlarını devam ettirebilecek temel gıdayı sağlayabilir. Acil durumlarda, kayıp vakalarında insanları tespit ederek acil durum ihtiyaçlarını karşılayacak su gibi temel besin maddelerini sağlayabilir. Onları bulduğunda kendisi otonom olarak bu gıdaları temin edebilir ve yukarıdan bırakabilir. Tarımsal alanlarda hastalıkların tespitinde kullanılabilir. Çektiği görüntüleri yapay zeka ile inceleyerek tanımlanmış olan hastalık görüntüleriyle ilgili bilgi verebilir” ifadelerini kullandı.
"EKİBİMİZ 6 KİŞİLİK 10. SINIFTAN BERİ YAPIYORUZ"
Takım Kaptanı Asya Aktunç, “Yaz tatilinde yazılım çalışarak uçak geliştirdiklerini söyleyen, “İlk denememizde uçağımız uçtu, bahçemizde deneyimlemiştik. Böyle bir süreçle başladık, videomuz TEKNOFEST’ten geçti akabinde Afyonkarahisar’a gittik. Afyonkarahisar’da çok güzel tecrübeler edindik yeni ekiplerle tanıştık. Uçağımıza ekstra katmamız gereken parçalar neler olduğunu öğrendik. Ekibimiz 6 kişilik 10. sınıftan beri yapıyoruz şu an 12. sınıfız. 2023 yılında da Bursa’ya gittik, yeni tecrübeler edindik. Bundan sonraki süreçte inşallah üniversitede olacağız. Mühendislik ve fizik isteyen arkadaşlarımızla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
OKULA SINAVLA GİRİLEBİLİYOR
Öte yandan nitelikli okullar arasında yer alan Şehit Ozan Özen Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi’ne öğrenciler sınav ile seçiliyor. 5. Sınıf Seçme Sınavı ise bu yıl 26 Mayıs 2024 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Sınavda Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkezi sınavlardaki tüm tedbirlerine uyulacak. Sınava katılmak için gerekli bilgiler ise okulun web sitesinde yer alıyor.
Kaynak: İHA
14 May 2024 - 13:35 Kocaeli/ İzmit- Teknoloji Bilim --- Okunma
Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.916.150 gösterim gerçekleşti.
ERKEK PERSONELLER ARANIYOR
Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere, 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek üc...
BAY ELEMAN ARANIYOR
Otogar emanet yanı umumi WC’de çalışacak, 40 yaş üstü BAY ELEMAN aranıyor. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR
İzmit Gebze arası çalışacak, KAMYON VE TIR ŞOFÖRÜ aranıyor. Tel: 0543 722 74 74
ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR
Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; BAY ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...
ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR
Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71
EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT
Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90
MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR
Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...
YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR
LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...
BAY EKİP ARKADAŞLARI ARANIYOR
41 Burda AVM’de AVM Lojistik bünyesinde çalışacak BAY EKİP ARKADAŞLARI aranmaktadır. Tel: 0542 434 38 35
VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ ARANIYOR
Köseköy’de ki firmamıza VARDİYALI ÇALIŞABİLECEK İŞÇİ alınacaktır. Başlangıç ücreti : 25.000 TL Net + Yemek + Prim + Servis 2 ADET BAYRAM İKRAMİYESİ...
* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Vera - ARTIK YAZILIM YAPMALIYIZ 5 G YI YAKALAMALIYIZ ICTEN YANMALI MOTOR URETMELIYIZ NANOTEKNOLOJI URETMELIYIZ
. - MaşaAllah ne mutlu ne kutlu başarılar diliyorum
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.