Alkollü şahıs, annesiyle içinde bulunduğu evi yaktı
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde alkollü şahıs, annesi ile içinde bulunduğu tek katlı evi ateşe verdi. Büyüyen alevler bitişiğindeki bir diğer eve sıçrarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Öte yandan, yanan evin duvarında asılı olan Türk bayrağı, itfaiye amiri tarafından alınarak yanmaktan kurtarıldı.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi’ndeki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen S.Y. (45), annesi K.Y.'nin de (75) içinde bulunduğu evi ateşe verdi. Alevleri fak eden çevre evlerdeki vatandaşların müdahalesiyle S.Y. ile annesi K.Y. evden çıkarıldı. Tek katlı binayı saran alevler bitişiğindeki bir diğer tek katlı eve sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince S.Y. gözaltına alındı. Anne K.Y. ise ambulansta tedavi edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler küle dönen evlerde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için elektriği kesti.
İtfaiye, bayrağı yanmaktan kurtardı
Öte yandan, yanan evin duvarında asılı olan Türk bayrağının, itfaiye amiri tarafından alınarak yanmaktan kurtarıldığı görüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA-İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.