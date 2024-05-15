15 el ateş edilerek öldürülmüştü: "Mermisi bitince silahın kabzasıyla vurmaya başladı"
İzmit ilçesinde Emrah Akkuş'un sokak ortasında 15 el ateş edilerek öldürülmesine ilişkin dinlenen müşteki, sanıklardan Ömer K.'nın mermisi bitince silahın kabzasıyla kendilerine vurduğunu söyledi.
İzmit Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta 19 Ekim 2022'de meydana gelen olayda, husumetli iki grup sokak ortasında tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Abdullah A. (31), Çağrı T. (23) ve Ömer K. (32) isimli 3 arkadaş, diğer grupta bulunan Emrah Akkuş'a kurşun yağdırdı. Olay sonrasında 3 şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Emrah Akkuş hayatını kaybetti, yaralanan arkadaşı Mehmet C. ise hastanede tedavi altına alındı. Yapılan araştırma neticesinde olaya karışan Abdullah A., Çağrı T. ve Ömer K. ile "delilleri yok etmek" şüphesi bulunan Nilüfer A. (22) gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında Nilüfer A. serbest bırakıldı, diğer 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İDDİANAME
Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Abdullah A., Çağrı T. ve Ömer K'nın yakın arkadaş oldukları belirtildi. Emrah Akkuş'un olaydan bir gün önce Abdullah A'nın işletmeciliğini yaptığı eğlence mekanına gittiğinin vurgulandığı iddianamede, burada kavga çıktığı ve olayda Abdullah A. ile bazı arkadaşlarının darp edildiği ifade edildi. İddianamede, bu husumetten dolayı Abdullah A'nın olay saatinden önce arkadaşları Ömer K. ve Çağrı T'ye "Olay var toplanın" şeklinde sözler söyleyerek şüphelileri eğlence mekanına çağırdığı, şahısların olay saatine kadar eğlence mekanı civarındaki sokaklarda Emrah Akkuş'u arayıp sordukları bilgisine yer verildi. Bu sırada Emrah Akkuş'u tanıyan 2 kişi ile sanıklar arasında omuz atma meselesinden kaynaklanan münakaşa meydana geldiğinin belirtildiği iddianamede, bu durumun maktule söylenmesi üzerine olay yerine gelen Emrah ve Mehmet C'nin şüphelilerle aralarında tartışma çıktığı kaydedildi. İddianamede tartışma sırasında sanıkların daha önceden bu olay için aldıkları silahlarla yakın mesafeden çok sayıda ateş etmeleri sonucunda Emrah Akkuş'un öldürüldüğü vurgulandı. İddianamede, olaydan sonra Abdullah A'nın arkadaşlarıyla birlikte sevgilisi Nilüfer'in evine gittiği, silahları saklamasını istedikleri, kanlı kıyafetleri değiştirip tekrardan eğlence mekanı sokağına geri döndüklerinin tespit edildiği kaydedildi.
"ÖMER BİZE ATEŞ ETTİ, MERMİSİ BİTİNCE SİLAHIN KABZASIYLA VURMAYA BAŞLADI"
Nilüfer A. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan, Abdullah A., Çağrı T. ve Ömer K. hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürme", "olası kastla silahla yaralama", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından açılan davanın duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar, tanık, müşteki, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Olaya ilişkin dinlenen müşteki Mehmet C., "Sanıkları tanımam ancak Emrah'ı arkadaşım olması sebebiyle tanırdım. Olay tarihinde gece saatlerinde Emrah ile karşılaştık. Emrah ile yürürken sanıklarla yolda karşılaştık. Emrah ve sanıklar arasında sözlü tartışma oldu. Ben olayı yatıştırmaya çalışırken birden silahlar patladı. 2 kişi de silah gördüm. Meydana gelen olayda bende silahla ayağımdan yaralandım. Ömer bize ateş etti, mermisi bitince silahın kabzasıyla vurmaya başladı. Yaşanan olaydan dolayı şikayetçiyim" diye konuştu.
"EMRAH İLE ABDULLAH'I BARIŞTIRDIM"
Tanık olarak dinlenen Gürkan B., "Sanıklardan Abdullah ile maktulü tanırım. Abdullah beni arayarak Emrah ile aralarında mesele olduğunu söyledi. Bunun üzerine ikisini buluşturdum, birbirine sarıldılar ve barıştılar. Hatta Emrah Abdullah'tan özür diledi. Bir gün sonra da olay mekana gelmiş ancak aralarındaki konunun detayını bilmiyorum" şeklinde konuştu.
CANİCE ÖLDÜRDÜLER
Sanıklardan şikayetçi olan anne Simamperi Akkuş, "Evladımı canice öldürdüler. Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum. Bir anne olarak bunun peşini bırakmayacağım. Adalete güveniyorum" şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.