Uçamayan serçenin imdadına yetiştiler

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, devriye gezdikleri sırada asfalt yolda uçamayan, bitkin düşmüş serçe gördü. Serçeyi alan ekipler, Darıca Belediyesi Sevimli Dostlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Merkezdeki veteriner hekim tarafından tedavi edilen minik serçe, bulunduğu yere götürülerek zabıta ekipleri tarafından yeniden doğaya salındı. Bu anlar cep telefonu kamerası ile de kayda alındı.

Devriye gezdikleri sırada serçeye rastladıklarını anlatan Zabıta memuru Mehmet Çakır, "Serçenin yolda hareketsiz halde olduğunu görünce bir arabanın çarpacağını düşünerek hemen trafiği durdurduk. Serçeyi alarak Darıca Belediyesi Sevimli Dostlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürdük ve tedavisini yaptırdık. Ardından serçeyi aldığımız yerde doğaya bıraktık" dedi.