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Beton direğe çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç beton direğe çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Beton direğe çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Beton direğe çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
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Kaza, Kandıra ilçesi Balcı mevkii Kaynarca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JD 2531 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü S.O. ile araçta yolcu olarak bulunan I.O. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, I.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan S.O. yapılan müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Kazanın şiddetiyle aracın hurdaya döndüğü görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında kaza yapan araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Beton direğe çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Beton direğe çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Beton direğe çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Beton direğe çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Beton direğe çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Beton direğe çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA

# araç, sevk

16 May 2024 - 18:22 Kocaeli/ Kandira- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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