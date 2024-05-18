Asker eğlencesinde dehşet anları kamerada!

Olay, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan Karadolap Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde asker eğlencesi için toplanan grup müzik eşliğinde halay çekti. Eğlencenin dozunu kaçıran gençlerden birisi yanında getirdiği uzun namlulu silah ile havaya ateş açtı. Dehşet anlarının yaşandığı o anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İHA