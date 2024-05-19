İhbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı
Tokat’ta bir bağ evinde meydana gelen 5’i jandarma personeli 7 kişinin yaralandığı olayda patlamanın nedeni belli oldu. Patlamanın nedeninin sandık içine tuzaklanan el yapımı patlayıcı olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre patlama Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü köyünde bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Bağ evi sahibi A.K evinin bahçesinde bulunan bir sandıktan şüphelenmesi üzerine durumu devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler sandığı açtığı sırada sandık içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlama sonrası olay da bağ evi sahibi A.K., ve oğlu S.K., ile jandarma personeli olan M.A., M.E., B.M., A.S. ve S.E. ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan 3 jandarma görevlisi Tokat’a sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk çalışmada patlamanın sandık içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi olduğu ortaya çıktı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.