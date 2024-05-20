İşte bir tonluk 'Paşa'nın fiyatı: "Ortalığı yıkacak bir hayvana sahibiz"
Kocaeli'de Kurban Bayramı'na 25 gün kala 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki "Paşa" isimli tosun 265 bin TL'ye satıldı. Paşa'yı zor şartlarda büyüttüklerini söyleyen sahibi, "Paşa bir araba ağırlığında. Fiyatı da bir araba kadar var. Aksi olduğunda ortalığı yıkacak bir hayvana sahibiz" dedi.
Kartepe'de hayvan yetiştiriciliği yapan Hamza Topçu'nun çiftliğinde büyüttüğü ve "Paşa" adını verdiği tosun, 1 ton 100 kilograma ulaştı. Kurban Bayramı için yetiştirilen 2,5 yaşındaki tosun, İstanbul'da yaşayan bir müşteriye 265 bin TL'den satıldı.
"Fiyatlarımız 120 bin TL'den, 260 bin TL'ye kadar değişiyor"
Hayvanları doğal ortamda yetiştirdiklerini söyleyen Hamza Topçu, "Yemlerimizi de kendimiz yapıyoruz, kimyasal madde kullanmıyoruz. Kurbanlıklarımız hazır, müşterilerimizi bekliyoruz. 37 erkek, 3 dişi olmak üzere 40 hayvanımız var. Hayvanlarımızın ortalama fiyatı 120 bin TL'den, 260 bin TL'ye kadar değişiyor. Her cinsten hayvanımız var" dedi.
"Paşa'yı 265 bin TL'ye sattık"
Hamza Topçu, 12 yıldır hayvancılık işiyle uğraştıklarını ifade ederek, "1 ton 100 kilogram 'Paşa' isimli hayvanımız var. Müşterimize de hayırlı olsun, onu da sattık. Paşa bir araba ağırlığında. Fiyatı da bir araba kadar var. Severek ve zorla büyüttük. Aksi olduğunda ortalığı yıkacak hayvana sahibiz. Paşa'yı 265 bin TL'ye sattık" diye konuştu.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.