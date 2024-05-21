İzmit’te köpekler yolda yürüyen adama saldırdı
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde sokak köpekleri yolda yürüyen adama saldırıp yere düşürdü.
İzmit ilçesinde çocuk parkının önünde bir vatandaşa 10 köpek saldırdı. O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.
İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’nde park alanın önünde evine gitmeye çalışan bir vatandaşa 10 köpek saldırdı. Korkuya kapılan ve saldırı neticesinde yere düşen adamı başka bir vatandaş kurtardı. Korku dolu anlar futbol sahasında bulunan bir şahıs tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.
"BU TÜR SALDIRILAR SIK SIK OLUYOR"
Her sabah bölgede yürüyüş yaptığını söyleyen Sedat Uludağ, "Burada çok fazla köpek var. Hayvanlar sevdiğimiz canlılar ancak mutlaka kontrol altında olmaları gerekiyor. Önce insan canı. Hayvanların daha özgürleşecekleri, aç kalmayacakları mekanlar oluşturalım. Hükümet ve belediyelerin işbirliği içinde bu sorunu çözmeleri lazım. Üniversite hastanesine gittiğimiz zaman da orası köpeklerden geçilmiyor. Bu sevimli hayvanları her zaman sevimli göremeyebiliriz. Belirli zamanlarda saldırganda olabiliyorlar. Hayvanlara da zarar vermeden, onları da düşünerek önlem alınmalı. Burası çocuk oyun ve yürüyüş alan. Yürüyüş sırasında koşu yapanlara köpekler saldırıyor. Dün de köpekler bir vatandaşa saldırmış. Bu tür saldırılar sık sık oluyor. Önlem alınmadığı sürece bu tür saldırılar devam edecek" diye konuştu.
"YETİŞKİN BİRİ OLARAK TEK BAŞINA DURMAKTAN BEN BİLE KORKUYORUM"
Çocuğunu parka getiren Ali Umutlu, “Parkta çok fazla sokak köpeği var. Dün de bir vatandaşa saldırdılar. Bu tür olaylar sık sık oluyor. Sahipsiz hayvanların barınaklara alınması gerekiyor. Tehlike arz ediyor. Çocuk park alanında şu an 8-10 köpek yatıyor. Burası çocuğu tek başına bırakabileceğim bir yer değil. Üstelik yetişkin biri olarak tek başına durmaktan ben bile korkuyorum. Park alanında hayvanlar için kulübenin bulunması yanlış. O kulübe burada olduğu sürece köpekler buradan gitmeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(21 )
Gerçekler - Avrupa'da sokakta bir tane sokak köpeği göremezsiniz. Bizdeki durum içler acısı, koskaca belediyeler, valilikler bu işi çözemiyorlar ya da çözmek istemiyorlar. Ülkedieki belediyelerin bir aray gelip ortak bir yol bulması lazım, köpekleri toplayıp diğer belediye sınırına bırakması durumu çözmüyor sadece bir başkasının problemi haline gitiriyor, o yüzden birlikte hareket etmeliler, bu işleri insana yakışır şekilde çözmeliler.
İzmitli - Bu işe artık kesin bir çözüm istiyoruz bu mağduriyeti yaşamış bir kişi olarak. Muhtarlık kanalıyla, Belediye işbirliği ile bir an önce çözüm.. Yeter artık..
Mehmet - İzmit belediyesi uyumaya devam edin bu halkın sağlığı ve kamu düzeni sizin için önemli değil galiba bu köpekleri toplayıp belediyenin önüne bırakmamızı istiyorsunuz galiba
Vatandaş - Tek yol itlaf. Köpeklerden sokağa çıkamaz olduk ey yöneticiler ! İlla siz kodamanlardan birini parçalayıncamı harekete geçeceksiniz ?
Sen farklıydın hani - Ey tahir büyükakın yaptığın parklarda köpekler yatıyor çocuklar giremiyor basket sahalarında köpekler yatıyor çocuklar giremiyor spor aletlerinin önünde köpekler sahiplenmiş çocuklar ve büyükler binemiyor. Yaptığınız hiç bir hizmet şuan kullanılamıyor. Sokak köpekleri yüzünden daha neyi bekliyorsunuz.?
Emekli - Keşke bu şehri yönetenlerede saldırsalar.Belki o zaman insan değerini anlarlar.Sahipsiz şehirde yaşamanın karşılığı
Ne Diyelim Ki.. - OYUN İSTİYOR ABİSİ... OYUN...
İzmit - Burası Gülümse cafenin yanındaki Sedat Şimşek parkı. Mama lobisinin sözde hayvanvanseverleri buyurun bunları sahiplenin diyeceğim ama cins köpeklere para verip satın almak bu artistler için daha havalı.
Izmitli - İllaki arınmamı yapalım bu köpeklerden devlet bu duruma acil olarak önlem almalı Abd ve dünya sağlık örgütü Türkiyeyi yüksek riskli kuduz grubuna aldı daha ne olsun ?
Nek - Günde beş vakit o parkın yanından geçiyorum o köpekleri oraya musallat eden o sakallı adam...
Cemal - Çok geçmiş olsun . Yetişkin bir insan bu sıkıntıyı çekiyorsa olay bir çoçuğun başına gelse sonunu düşünmek bile istemiyor insan . Hayvanseverler neden böyle durumlara sessiz kalır anlamak mümkün değil. Bu durum normal mi ? Kendini hayvansever zannedenler sadece hayvanı sever , insanı sevmezler mi ?? Ne bir karıncaya , ne bir insana zarar gelmesin isteriz . Madem saldırganlar bunlar alınmalı barınaklara. Çözüm üretilmeli . Doğayı tüm canlılar ortak kullanıyor . İnsan bir suç işlediğinde cezasız kalmıyor . Hayvanlar saldırıp insan öldürüyorsa veya yaralıyorsa bu normal mi karşılanmalı ??
Kadir - Hayvan Severler Derneğine saygı duyuyorum. Ben daha çok insan severler kısmındayım. Herkesin Çoluk çocuğu var. yazık . belediyeler toplasın bu köpekleri. kimse karşı çıkmasın muhalefetlik yapmasın herkesin canı söz konusu
41izmit - rezalet şehrin göbeğinde can güvenliği yok
İzmitli 41 - Hepsi toplanmalı. Şehir içinde köpeğin, ne işi var. Şehir insanlara özeldir.
Ali Koz - Köpek köpege sahip çıkıyor,bizim insan dediklerimiz de köpege
Kocaelispor - Belediye ne kadar köpek varsa hepsini toplasın yeter yaaa kaç kişinin köpek kurbanı olcak böyle belediye görmüyomu bir şeyler yapsın artık vatandaş kurtulsun köpeklerden
Emekli - Ogluna saldıran köpeği öldürdü diye suçlanan yahyakaptanda bir Orçun vardı adam yerden gökyüzüne kadar haklı eger bu adamın yanında kimse olmasa etraftan yardım gelmese o köpekler o adamı parçalardı.şimdi hala sokaklardaki bu saldırgan sürü halindeki köpeklerin masum oldugunu insan için tehdit oldugunu göremeyen varmı.hiçbirine acımadan sokaklardaki bu tehdit yok etmek için sokak köpeklerini itlaf edin öldürün diyorum
Erkan - İnsanlar yolda yürüyümez hala geldi
Murat - TFF başkanı gibi yeterrr yeterrr. Huzur bırakmadılar hiç vakit beklemeden acilen toplanmalı hepsi. Ne kadar ilçe mahalle varsa bir gecede hepsi toplanmalı. Umuttepe dahil
Hrun - Yazıklar olsun şu köpekleri bı toplayamadiniz.Yemin ediyorum çocuğa çocuğa yazık..Şikayet ediyoruz yasayı önümüze koyuyorsunuz.yeri geldiğinde her şeyi kılıfına uyduruyorsunuz..
Paşa - Abi Bir şey yapsana diyene kadar sen yardıma gitsene kameraman
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.