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Kredi borçlarını ödemek için telefonunu satmak istedi, dolandırıldı

Kocaeli'de kredi borcunu ödemek için yaklaşık 85 bin TL değerindeki cep telefonunu 81 bin TL'den satan Mücahit Y., ne parayı ne de telefonunu geri alabildi. Şahsın kendisine parayı gönderdiğine dair dekont gösterdiğini söyleyen genç, "Şu an hem mağdur durumdayım hem kredi borçlarımı da ödeyemedim. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Kredi borçlarını ödemek için telefonunu satmak istedi, dolandırıldı
Kredi borçlarını ödemek için telefonunu satmak istedi, dolandırıldı
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Gölcük'te ikamet eden 27 yaşındaki Mücahit Y., kredi borçlarını ödeyebilmek için yaklaşık 85 bin TL değerindeki cep telefonunu satmaya karar verdi. Telefonuna ait fotoğrafları "sahibinden.com" adlı online alışveriş sitesine koyan Mücahit Y., 16 Mayıs'ta ilanı gören İ.D. (24) ile iletişime geçti. 81 bin TL'ye anlaşan ikili alışveriş için buluştu. Telefonu bir süre inceleyen İ.D., ardından parayı göndereceğini söyleyerek, Mücahit Y'den banka hesap bilgilerini istedi.

Kredi borçlarını ödemek için telefonunu satmak istedi, dolandırıldı

İddiaya göre, İ.D. paranın hesaba aktarıldığına dair Mücahit Y'ye dekont gösterdi. Dekontu gören Mücahit Y., teyitlemek amacıyla ATM'ye gitti. Banka kartı ATM tarafından yutulan Mücahit Y., bankanın müşteri hizmetleri ile de sağlıklı iletişim kuramayınca dolandırılma ihtimaline karşı İ.D'nin kimlik bilgilerini aldı. İddiaya göre, İ.D. ise parayı gönderdiğini, bir süre beklerse paranın hesaba geçeceğini söyleyerek, cep telefonunu aldı ve Mücahit Y'nin yanından ayrıldı. Bir süre bekledikten sonra paranın hesabına yatmadığını gören Mücahit Y., defalarca İ.D. ile görüştü. Bir türlü 81 bin TL'yi alamayan genç şikayetçi oldu. Öte yandan, ikilinin ATM'ye gittikleri anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kredi borçlarını ödemek için telefonunu satmak istedi, dolandırıldı

"ATM KARTIMI YUTTU"

Yaşananları anlatan Mücahit Y. , "Sahibinden.com sitesine cep telefonumu ilana koydum. İlana koyduktan yaklaşık iki hafta sonra İ.D. isimli şahıs bana ulaştı. Fiyatta anlaştık ve buluştuk. Yanında bir arkadaşı daha vardı. Birlikte telefona bakıp incelediler. Telefonda bir sorun olmadığını gördüler. Fiyatta anlaşınca benden IBAN bilgilerimi istedi. Ben de IBAN bilgilerimi gönderdim. Bilgilerimi verdikten 5 dakika sonra bana bir dekont gösterdi. Bu dekontta paranın gönderildiğine dair bilgiler vardı. Ben de bankamı mobil üzerinden kontrol etmek istedim ancak hesap bilgilerimin kapatıldığını fark ettim. Şahısla bu konu hakkında konuştuğumuzda, 'Ben parayı gönderdim. Para benim hesabımdan çıktı' dedi. Bunun üzerine karttan kontrol etmek amacıyla beraber bankanın ATM'lerine uğradım ama ATM kartımı yuttu" dedi.

Kredi borçlarını ödemek için telefonunu satmak istedi, dolandırıldı

"İ.D. GÜVEN SAĞLAMAK İÇİN BANA KİMLİK BİLGİLERİNİ VERDİ"

İ.D'nin telefonu almak için elinden geldiğini yaptığını söyleyen Mücahit Y., "Bu sırada arkadaşıyla birlikte bir yandan babasını arayıp, bir yandan da bankayı arayıp benim üzerimde psikolojik baskı kurdular. 'Biz parayı gönderdik telefonumuzu ver' dediler. İlk başta şahıslara güvenmiştim. Daha sonra paranın hesabıma yatıp yatmadığını bilemediğim için İ.D'nin kimlik bilgilerini istedim. Sorun olursa en azından polise başvurur, paramı o şekilde alırım diye düşündüm. İ.D. güven sağlamak için bana kimlik bilgilerini verdi. Daha sonra bankaya ulaştığımda hesabıma paranın yatmadığını öğrendim. Kendisiyle 2-3 gün boyunca WhatsApp'tan konuştuk ama tabii ki oyalama taktiği yoluyla beni geçiştirdi. Parayı alamadığım için mağdur durumdayım. 81 bin TL alacağım vardı ancak alamadım. Polise şikayette bulundum. Bununla ilgili polis İ.D'nin GBT sorgusunu yaptı ve 30 suç kaydı olduğunu söyledi. O zaman şahsın dolandırıcı olduğunu öğrendim. Şahıs avukatımla telefonla konuştuğunda, 'Siz kimsiniz? Sizi bulurum. Evinize gelirim, kafanızı keserim' gibi tehditlerde bulunmuş. Borçlarım olması sebebiyle telefonumu satmaya karar vermiştim. Şu an hem mağdur durumdayım hem kredi borçlarım da kaldı. Ne yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu.

Kredi borçlarını ödemek için telefonunu satmak istedi, dolandırıldı

"PARA BANKANIN GÜVENLİK HAVUZUNDA BEKLİYOR"

Mücahit Y'nin annesi ile telefon görüşmesi yapan İ.D. ise "Mücahit'ten telefonu aldım ve ödemesini yaptım. Ben parayı gönderdim ancak Mücahit'in bankası güvenlik sebebiyle sanırım bloke olmuş. Mücahit hesabını açtığı zaman kendisine para gitmemiş. Para bana da geri düşmedi. Para bankanın güvenlik havuzunda bekliyor. Bu durumla ilgili yazı yazdım ve banka şubede de gidip olayı açıkladım bu durumu çözecektim ancak beni avukat diye biri aradı, ağzına geleni saydı, tehditler savurdu. Benim bir katı kuralım var. Biri beni tehdit ederse hiçbir işi çözmem, yasal süreçle devam ederim" ifadelerini kullandı.

Kredi borçlarını ödemek için telefonunu satmak istedi, dolandırıldı
Kredi borçlarını ödemek için telefonunu satmak istedi, dolandırıldı
Kredi borçlarını ödemek için telefonunu satmak istedi, dolandırıldı
Kredi borçlarını ödemek için telefonunu satmak istedi, dolandırıldı
Kredi borçlarını ödemek için telefonunu satmak istedi, dolandırıldı
Kredi borçlarını ödemek için telefonunu satmak istedi, dolandırıldı

Kaynak: İHA

# VAR, para, hafta, polis, Gölcük

22 May 2024 - 13:14 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
02

Vatandaş - sormazlar mı insana kredi borcun vardı niye 85 bin tl lik telefon aldın. Kendin kaşınmışın

Yanıtla . 2Beğen . 3Beğenme 22 Mayıs 14:29
04

Mucahit - @Vatandaş 02 nolu yoruma cevabı: aldigimda borcum yokdu bilip bilmeden konusmayin bence ev esyasi almam gerekdi sonradan borclandim

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 22 Mayıs 15:21
01

Murat - Abe dayı sende de var bir sıkıntı mobil bankacılığa giremiyorsun kartını bankamatik yuttu diyorsun müşteri hizmetlerine bağlanamadim diyorsun sanki sende doğruları söylemiyorsun gibi geliyor

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 22 Mayıs 14:06
03

Mucahit - @Murat 01 nolu yoruma cevabı: ilk defa boyle bisey basima geldi bende korkdum ve kimlik bilgilerini istedim dolandiricilar okadar iyi duzen kurmusduki once guven veriyor kendini şirket sahibi biri gibi tanitiyorlar benim hatam tabiki telefonu vermek bende hataliyim ama bu dolandirildigim gercegini degisrirmiyor

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 22 Mayıs 14:40
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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