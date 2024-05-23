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Komşuda korkutan fabrika yangını

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 10 ay önce buhar kazanının patlaması neticesinde 3 işçinin ölümden döndüğü kereste fabrikasının bu kez ise ağaç tozu silosunda yangın çıktı. Ekiplerin seferber olduğu yangın, kısa sürede söndürüldü.

Komşuda korkutan fabrika yangını
Komşuda korkutan fabrika yangını
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Adapazarı ilçesinde bulunan Keresteciler Sanayi Sitesi içerisindeki bir kereste fabrikasında ağaç tozu silosunda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Öte yandan, aynı fabrikada 12 Temmuz 2023 yılında buhar kazanının patlaması neticesinde 3 işçi ölümden dönerken patlama anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde, 5 işçinin çalıştığı bölgede buhar kazanının adeta bomba gibi patlaması, alevlerin yükseldiği anlar ve patlamanın etkisi ile işçilerin can havliyle bölgeden kaçıştığı anlar da görüntülerde yer almıştı. Yaklaşık 10 ay önce meydana gelen olayda, patlamanın etkisi ile yükselen alevlerin arasında kalan 3 işçinin ise vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşmuştu.

Komşuda korkutan fabrika yangını
Komşuda korkutan fabrika yangını
Komşuda korkutan fabrika yangını
Komşuda korkutan fabrika yangını

Kaynak: İHA

# sevk

23 May 2024 - 09:05 İHA Sakarya- Türkiye --- Okunma

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