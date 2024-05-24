İzmit'te korkutan anlar: 16 katlı binada yangın paniği!
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 16 katlı binanın elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içindeki 16 katlı binada yangın çıktı. Bina içindeki elektrik tesisatından çıkan yangın paniğe sebep oldu. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle binanın elektrik panosu ve kablolar zarar gördü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı, kimsenin dumandan etkilenmediği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Dobra - Kent Konut'un yaptığı Yıldız konutları değilmi?
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.