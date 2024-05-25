Otobüs şoföründen duyarlı davranış

Derince Pakmaya Abidin Pak İlkokulu öğrencilerini Çınarlıdere'ye götüren otobüs şoförü Sinan Ata, 23 Mayıs 2024 Perşembe sabah saatlerinde bir olaya tanıklık etti. Yolculukları sırasında, yol kenarında bir kaplumbağa gören Ata, hemen durarak aracını kenara çekti ve kaplumbağayı yoldan alarak yeşil alana bıraktı.

Öğrencilerin güvenliğini ön planda tutan Ata, ani bir durum karşısında empatiyle davranarak doğaya olan saygısını da gösterdi. Yaşanan bu olay, sosyal medyada takdirle karşılandı. Ata'nın bu duyarlı davranışı, çevre bilincinin önemine bir kez daha dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi