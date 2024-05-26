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Karpuz, depremzede çiftçinin yüzünü güldürdü

Hatay’ın bereketli topraklarında başlayan erkenci karpuz hasadıyla birlikte damak çatlatan lezzet; Almanya, Polonya, Rusya ve Arap ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına ihraç ediliyor. Yurt içinde ülkenin bir çok noktasında gönderilen çekirdekli karpuzun kilogramı 9 TL’den, çekirdeksiz karpuzun kilogramı 16 TL’den toptan olarak satılıyor.

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Depremin vurduğu Hatay’da yaralar sarılmaya devam ediyor. Bereketli topraklarında bir çok ürün yetişen Hatay’da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte damak çatlatan lezzetler de hasat edilmeye başlanıyor. Erzin ilçesinde açık alanda yetiştirilen erkenci karpuzun hasadı başladı. Türkiye’nin en erken karpuz yetişen bölgelerinden olan Erzin’de hasat edilen karpuzlar; Almanya, Polonya, Rusya ve Arap ülkeleri başta olmak üzere yurt dışına ihraç ediliyor. Yurt içinde ülkenin bir çok noktasında gönderilen çekirdekli karpuzun kilogramı 9 TL’den, çekirdeksiz karpuzun kilogramı 16 TL’den toptan olarak satılıyor.

"Şu anda normal karpuzlar 9 TL bandında, çekirdeksiz olan ürünümüz var onlar 16 TL bandında satılıyor"

Burnaz sahilinde çiftçilik yapan Hamza İnce(28), 500 dönüm tarım arazisinde karpuz hasadına başladığını belirterek “Burada 500 dönüm arazimiz var, karpuz ve yer fıstığı yetiştiriyoruz. Şu anda karpuz hasadındayız, 22 Mayıs’ta başladık. 12 Şubat’ta ekimi yaptık, 12 Nisan’da bakımımızı yaptık. Şu anda normal karpuzlar 9 TL bandında satılıyor, çekirdeksiz olan ürünümüz var onlar 15TL- 16 TL bandında. Fiyatlar şu an için güzel, yurtiçi piyasa özel marketlere gidiyor. Karpuz iş yükleyicileri günlük minimum 5 bin TL bandında fiyat alıyorlar, yani yükledikleri kamyona göre değişiyor, tıra göre değişiyor aldıkları ücretler” dedi.

"Allah’a şükür hani şu an için biz tonajımızdan da aldığımız ürün kalitesinden de, fiyattan da memnunuz"

Ürün kalitesinden memnun olduğunu dile getiren İnce, çalıştıracak işçi bulmakta güçlük çektiğini ifade ederek “Şu anda biz mesela işçi bulamıyoruz Mardin’den ve Şanlıurfa’dan her yerden işçi toplamaya çalışıyoruz. Toplamda 25-30 kişi zor bulduk hani işçi yönünden bayağı sıkıntılarımız var. Yaklaşık 15 güne yakın sürüyor hasadımız. Allah’a şükür hani şu an için biz tonajımızdan da aldığımız ürün kalitesinden de, fiyattan da memnunuz. Biraz erken hasada giriyoruz, bizim avantajımız arazimizin denize yakın olması. Bizim avantajımızda erken hasat dolayısıyla yüksek fiyata tekabül ediyor. Şu an için sadece marketlere veriyoruz hani dışarıya normal bir vatandaşa satışımız yok, gelen olursa rica eden olursa aile olarak ikramımız oluyor. İhracat ürünlerimiz genelde Polonya, Almanya, Rusya ve civar ülkelere oluyor. Bunlar ayrı olarak burada paketleniyor, genelde soğutmalı araçlarla yurt dışına gönderiliyorlar” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

# HER, ifade, VAR, Türkiye

26 May 2024 - 11:24 - Türkiye --- Okunma

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