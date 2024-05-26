Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- G:

Kaplumbağayı ezilmekten kurtarmıştı! Otobüs şoförü o anları anlattı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kullandığı özel halk otobüsünü durdurarak yol kenarındaki kaplumbağayı ezilmekten kurtaran şoför Sinan Ata, "İnsanların hayvanlara ve doğaya dikkat etmeleri gerektiğini yansıtmak istedim. Çöplerin içine kedi ve köpek yavruları koyuyorlar, çocuk bile koyan var. Bu sebeple boş poşet dahi olsa üstünden geçemiyorum" dedi.

Kaplumbağayı ezilmekten kurtarmıştı! Otobüs şoförü o anları anlattı
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Olay, dün Çınarlıdere Mahallesi Çınarlıdere Mesire Alanı güzergahında meydana geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.'de görevli şoför Sinan Ata, 41 PN 319 plakalı otobüsle ilkokul öğrencilerini mesire alanına götürdüğü esnada yol kenarında bir kaplumbağa fark etti. Otobüsü durduran Ata, hızla dışarıya çıktı. Ata, ezilmemesi için kaplumbağayı yeşil alana bıraktı. O anlar saniye saniye araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kaplumbağayı ezilmekten kurtarmıştı! Otobüs şoförü o anları anlattı

"BOŞ POŞET DAHİ OLSA ÜSTÜNDEN GEÇEMİYORUM"

1,5 yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalıştığını söyleyen Sinan Ata, "Öğrencileri okuldan alıp mesire alanına götürüyordum. Yol kenarında kaplumbağa olduğunu anladım. Karşı istikametten de yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait A Takımı kamyonu geliyordu. Selektör yaptım, sağ olsun o da durdu ve yolu kapattı. Dörtlüleri yaktım. Araçtan indim ve kaplumbağayı çayıra koydum. Sonrasında yola devam ettik. Öğrenciler içinde hoş bir görüntü oldu. Otobüse binince öğrenciler alkışladı. Yolu kapattığımız için biraz heyecan yaptık. Kamyonun yanından geçince ehliyet kemerimi takım. Genelde tepkiler güzel. İnsanların hayvanlara ve doğaya dikkat etmeleri gerektiğini yansıtmak istedim. Çöplerin içine kedi ve köpek yavruları koyuyorlar, çocuk bile koyan var. Bu sebeple boş poşet dahi olsa üstünden geçemiyorum. Müsaitsem dururum değilsem de üzerinden geçmem" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

# Derince, Otobüs şoförü, Çınarlıdere Mahallesi, Büyükşehir, araç, VAR, Kocaeli, öğrenciler

26 May 2024 - 14:04 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.840.594 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

İsmail - ne kadar abartıyorsunuz yahu sıradan basit bir olay...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Mayıs 14:41

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11
TAKİP ET 93 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
BİSİKLETLİ ULAŞIM SİSTEMİ YEDEK PARÇASI SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
BİSİKLETLİ ULAŞIM SİSTEMİ YEDEK PARÇASI SATIN ALINACAKTIR
SERT ZEMİN BETON PARKE BORDUR ALIM İŞİ Resmi İlandır mask
SERT ZEMİN BETON PARKE BORDUR ALIM İŞİ
BORU VE EK PARÇALARI SATIN ALINACAK Resmi İlandır mask
BORU VE EK PARÇALARI SATIN ALINACAK
Kaplumbağayı ezilmekten kurtarmıştı! Otobüs şoförü o anları anlattı mask
Kaplumbağayı ezilmekten kurtarmıştı! Otobüs şoförü o anları anlattı
Karpuz, depremzede çiftçinin yüzünü güldürdü mask
Karpuz, depremzede çiftçinin yüzünü güldürdü
Otobüs şoföründen duyarlı davranış mask
Otobüs şoföründen duyarlı davranış
İçindeki iki katlı evle birlikte 50 yıllık arsa bir gecede park alanı oldu mask
İçindeki iki katlı evle birlikte 50 yıllık arsa bir gecede park alanı oldu
İzmit'te korkutan anlar: 16 katlı binada yangın paniği! mask
İzmit'te korkutan anlar: 16 katlı binada yangın paniği!
Adliye koridoru karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu mask
Adliye koridoru karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL