İki farklı ilçede yılan paniği
Kocaeli'nin Gölcük ve Körfez ilçelerinde görülen iki farklı yılan paniğe sebep oldu.
Edinilen bilgiye göre, Gölcük Sanayi Sitesi'ndeki inşaat halindeki binada yılan olduğunu gören vatandaşlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu yerden alarak, doğal yaşam alanına bıraktı.
Körfez ilçesindeki Çamlıtepe Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde de yılan görüldü. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntüde yılanın bahçe kapısının altından çıktığı anlar yer aldı.
Öte yandan, dün akşam saatlerinde de İzmit Hatipköy Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde çıkarılmıştı.
Kaynak: İHA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Çenesuyu - Korkacak bir şey yok köpeklerden daha az tehlikeli yılanlar bizim can dostlarımızdır kimse dogadaki yılanlara köpeklere kedilere farelere sivrisinekler öldürmeye kalkmasın her tür eşit haklara sahip onlarında yaşama hakkı var.yılanları alıp dogal yaşam alanlarından koparamazsınız .her tarafa yemek kedi köpek maması bırakıyoruz ne için bu hayvanlar yesin çogalsın üresin fare ve kirpikeri atlamamak lazım.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.