İki farklı ilçede yılan paniği

Çenesuyu - Korkacak bir şey yok köpeklerden daha az tehlikeli yılanlar bizim can dostlarımızdır kimse dogadaki yılanlara köpeklere kedilere farelere sivrisinekler öldürmeye kalkmasın her tür eşit haklara sahip onlarında yaşama hakkı var.yılanları alıp dogal yaşam alanlarından koparamazsınız .her tarafa yemek kedi köpek maması bırakıyoruz ne için bu hayvanlar yesin çogalsın üresin fare ve kirpikeri atlamamak lazım.