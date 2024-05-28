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Arıları telef oldu iddiasıyla şikayetçi oldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde arıcılık yapan Ramazan Ergin, geçtiğimiz yıl Orman İşletme Şefliği tarafından kendisine gösterilen yerde arılarını telef ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Binali Aslan
Binali Aslan Tüm Haberleri
Arıları telef oldu iddiasıyla şikayetçi oldu
Arıları telef oldu iddiasıyla şikayetçi oldu
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Ramazan Ergin, daha önce Değirmendere'de arıcılık yaparken, ikamet ettiği Derince'ye yakın bir bölgeye arılarını taşımak istediği için Körfez Orman İşletme Şefliği'ne başvurdu. Arıcılık belgeleriyle yapılan başvuru sonucunda, Ergin'e Körfez'in Sipahiler köyünde, arazözlerin geçtiği bir yol üzerinde yer gösterildi.

8 arı kovanıyla başlayan Ergin'in arı kovanı sayısı bir yıl içinde 24'e çıktı. Ancak Ergin, çevredeki büyükbaş hayvanların bölgeye girememesi nedeniyle sahiplerinin kendisini şikayet ettiğini öne sürdü. Ergin'in iddialarına göre, Orman İşletmesi tarafından yolunun bozulduğunu ve iki tarafının kapatıldığını belirtti. İş makinesinin çalışması sırasında çıkan duman nedeniyle 4 arı kovanının öldüğünü, 8 kovanın da parçalandığını ve toplamda 12 kovanının işlem göremez hale geldiğini dile getirdi. Ergin, kaybettiği her bir kovanın değerinin 6 bin lira olduğunu ve 4 bin ölen arılarla birlikte toplamda 100 bin lira zararının olduğunu söyledi.

Olayı Sevindikli Jandarma Karakolu'na ihbar eden Ergin, jandarma tarafından zararıyla ilgili rapor tutulduğunu belirtti. Orman görevlisi, iş makine operatörü ve hayvan sahiplerinden şikayetçi olduğunu ifade etti.

Ergin, yaşadığı bu olumsuzluklar nedeniyle yetkililerin konuya müdahale etmesini ve kendisine uygun bir çözüm bulunmasını talep ediyor.

Arıları telef oldu iddiasıyla şikayetçi oldu
Arıları telef oldu iddiasıyla şikayetçi oldu
Arıları telef oldu iddiasıyla şikayetçi oldu
Arıları telef oldu iddiasıyla şikayetçi oldu
Arıları telef oldu iddiasıyla şikayetçi oldu
Arıları telef oldu iddiasıyla şikayetçi oldu
Arıları telef oldu iddiasıyla şikayetçi oldu
Arıları telef oldu iddiasıyla şikayetçi oldu

# Derince, HER, ifade, Körfez

28 May 2024 - 10:58 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem --- Okunma

Mahreç  Binali Aslan

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Tahi̇rb - Üretmek için çabalayan insana, köstek olanların utanması lazım

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 28 Mayıs 11:26

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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